Dr Viedma, de Atención Primaria, nos cuenta la situación: "Ver a compañeros llorando...no puedo consentirlo"

Alfonso López-García de Viedma es médico de familia y delegado de AMYTS en Madrid. Trabaja en el Centro de Salud Benita de Ávila en el Barrio de Hortaleza. Tiene 69 años. El doctor se prorrogaba su jubilación para seguir con la medicina desde dentro. Un trabajo que considera que es su vida.

Alfonso prorrogó su trabajo hace 4 años, y decidió seguir por tres motivos: por vocación, por su propia forma de ser y porque trabaja en un Centro de Salud desde hace 27 años y esto le hace muy feliz.

El facultativo tiene un trato envidiable con sus compañeros: “Son una familia, y disfruto con mi trabajo. La medicina es mi vida, disfruto con la medicina y amo a la Atención Primaria”, contaba a COPE.

Para García de Viedma, la labor de Atención Primaria es muy importante por el acompañamiento y la ayuda que se le da al paciente. “Es mágica, a mí me enganchó. Es una especialidad en la que puedes hacer muchísimo por el enfermo”. El doctor se encuentra bien de salud y quiere seguir trabajando. Por esto sigue. Tomó la decisión desde el punto de vista vocacional y también reivindicativo.

La gestión de esta especialidad en Madrid y la forma de trabajar, hoy por hoy, asegura que es “penosa”. Les faltan medios y no dan a basto para tantos pacientes que tratan día tras día. El doctor ha llegado a los 69 años.. le tocaba pedir la prórroga de nuevo o marcharse a su casa.

Los compañeros y los familiares le pedían que se lo pensase, un descanso quizás sería lo correcto. Él, por el momento, lo tiene claro. Quiere seguir al pie del cañón. En agosto del año que viene colgará su bata y se convertirá en paciente. Pero por el momento, lucha.

El volver a coger este año la prórroga era por un motivo fuerte de trasfondo: “Me queda un año, veo que todavía no he cumplido mi ciclo y me falta un año para luchar por la situación de los pacientes y los médicos”.

La desmotivación que ve día tras día, de compañeros a los que les quedan muchos años de trabajo le empuja a seguir: “Ver a médicos llorando por esta situación... es un sinvivir. Hay facultativos de baja con problemas psicológicos. Y yo no puedo consentir esto”, indicaba.

Este es el motivo por el que el doctor y algunos de sus compañeros van a la huelga

El médico de Atención Primaria va a la huelga porque, según nos contaba el doctor, no pueden más: “La Atención Primaria está colapsada, destruida y se va a morir porque llevamos años diciéndolo. Nos faltan profesionales”.

Mejores contratos, horarios dignos... piden que se les escuche. “Queremos mejorar las condiciones laborales para que nos respeten. Necesitamos tiempo para atender a los pacientes”.