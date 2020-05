Víctor, tras 67 días en la UCI: “Estoy Vivo”

Tenía una tos muy fuerte y malestar general. De su centro de salud, Víctor fue derivado al Hospital Infanta Elena de Valdemoro a mediados de marzo. Y allí quedó ingresado. Al cuarto de hora, Víctor (58 años) ya estaba en la UCI intubado y conectado a unrespirador. En esa situación tan complicada Víctor pasó cuarenta y dos días, a los que hay que añadir otras veinticinco interminables jornadas en cuidados intensivos. El pasado lunes, Víctor se convertía en el último paciente con coronavirus enabandonar la UCI de este hospital universitario de Valdemoro donde han atendido a 57 pacientes del maldito virus.

En declaraciones a Herrera en COPE, Víctor solo tenía palabras de gratitud para todo el personal sanitario que le ha salvado la vida. “Quiero dar las gracias a todas las personas que me han cuidado y atendido tan bien en el hospital. Estoy muy contento. Ha sido una experiencia muy bonita entre comillas porque he salido vivo de una situación complicada. La verdad es que en mayo hevuelto a nacer”, explica Víctor con la voz temblando como la hoja de un árbol, a medio camino entre la emoción de todo lo que ha sufrido y las secuelas del coronavirus. Su mensaje a todos los enfermos de esta cruel pandemia es positivo: “Me gustaría dar todo el ánimo del mundo a las personas que están en una situación parecida a la que yo he pasado y pedirles que pongan toda la fuerza y ganas de luchar porque de esta enfermedad se puede salir”.

También pasaba por 'Herrera en COPE' la doctora CarmenGarcía Torrejón, jefa de la UCI y del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Infanta Elena. “Ver cómo se está recuperando Víctor tras cuarenta y dos días intubado en la UCI es algo que te enorgullece como profesional y comopersona”, comenta la doctora García Torrejón, quien asegura “que ya no haya ninguna persona ingresada en la UCI es un punto de inflexión en la batalla contra el virus que todavía no haterminado”.

La doctora García Torrejón avisa: “Hemos hecho más equipo y con la perseverancia hemos conseguido que pacientes, con un diagnóstico inicial infausto, hayan salido adelante”. La jefa de la UCI avisa a navegantes para que no sebaje la guardia: “Es una tregua que nos ha dado el virus. Esta es una enfermedad que desgraciadamente cuando apareció nadie podía imaginarse o prever nada. Pocos días después, la magnitud fue brutal. Pero hemos avanzado para salvar vidas y lo hemos conseguido”.

Esta semana se respira mucho mejor en Valdemoro.