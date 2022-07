Víctimas del amianto y Metro de Madrid acuerdan indemnizaciones tras litigio

Después de varios años de pleitos judiciales, varios sindicatos, Metro de Madrid, las acusaciones y la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida), han firmado ante la justicia un acuerdo que resarcirá económicamente a las familias de 13 trabajadores fallecidos y a 7 afectados durante su vida laboral por exposición a amianto en la red del suburbano.



Tras la firma del acuerdo, este miércoles en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, los sindicatos y los familiares de las víctimas se han concentrado en las inmediaciones y han guardado un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos y como apoyo a todas las víctimas.



Las víctimas del amianto en Metro estuvieron en contacto con este material cancerígeno durante años en distintos puestos de trabajo del suburbano, cuya empresa mantiene en marcha hasta 2027 un plan para eliminar este material en toda la red.



El acuerdo es "relevante", ha dicho Alejandro Domínguez, de los servicios jurídicos de CCOO Madrid, porque "supera con creces todo lo que se puede hacer a nivel judicial porque se circunscribe a la protección de los trabajadores y resarce a las víctimas pasadas, presentes y futuras".



En un audio remitido a la prensa, el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, asegura que "mediante el diálogo" Metro ha llegado a un "acuerdo histórico" con los afectados por el amianto, con un programa de indemnizaciones para siete trabajadores afectados y que percibirán en torno a 200.000 euros y para las familias de los fallecidos, que también tendrán dichas indemnizaciones.



Además, los hijos de estos afectados tendrán una indemnización que se graduará "en función de la gravedad", explica Pérez.



Y añade que por eso la Comunidad ha trabajado en cambiar la estrategia judicial, en pro del acuerdo, y para aprobar un programa de inversión destinado a acabar con el amianto en 2027, "cuando queremos que no exista" ese material en toda la red de Metro, como "compromiso para garantizar la salud de trabajadores y usuarios".



Por otra parte, en una nota de prensa, el Gobierno regional dice que "para aquellos empleados con enfermedad profesional reconocida que hayan derivado en Incapacidad Permanente Total para su Profesión Habitual se ha establecido una indemnización de 140.000 euros, mientras que para los de Incapacidad Permanente Absoluta para toda Profesión se ha acordado que ascienda a 190.000 euros".



El portavoz de Avida, Juan Carlos Paul, ha dicho que el acuerdo es "muy importante" porque "se reconoce implícitamente la responsabilidad de Metro al no haber preservado la salud de sus trabajadores", porque, en adelante, "no será necesario" recurrir a los tribunales en la mayoría de los casos, y porque hace que los enfermos puedan ver reconocida en vida su reclamación y cobrar la indemnización.



“Al menos me da tranquilidad. Se ha hecho justicia y al fin ya se termina todo”, ha dicho a la prensa María Puertas, esposa de Guillermo Martínez, quien trabajó durante más de 40 años en Metro y murió por cáncer pulmonar en junio del año pasado.