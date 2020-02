Una segunda vida para Jorge Washington

Jorge Washington tiene 49 años y hasta hace 15 días una lesión de corazón que le impedía hacer una vida normal. Pasaba más tiempo en el hospital que en su casa. Ahora tiene otra oportunidad. Se ha sometido a un trasplante de corazón con una técnica pionera. Es la primera vez que se hace en España y la quinta en todo el mundo.

Hasta ahora, los trasplantes se hacían con pacientes en muerte cerebral, pero no cuando se había producido una parada cardiaca. No había tiempo. Cuando se para el corazón solo hay 25 minutos para que no se deterioren los órganos. Lo que hacen con esta técnica es que una vez parado el corazón, y sabiendo que hay una situación incompatible para vida, por ejemplo una embolia cerebral, se le conecta al fallecido con una máquina de circulación extracorpórea que se llama ECMO que hace que vuelva a bombear la sangre, caliente y oxigenada. Ese corazón vuelve latir en el cuerpo del fallecido a través de una máquina, y eso hace que los órganos se mantengan bien. Una vez confirmada la buena función, el corazón es extraído e implantado en el receptor. Una técnia que ha explicado en Cope el doctor Juan José Rubio, Jefe de Cuidados Intensivos del Hospital Puerta de Hierro.

El uso de la ECMO para la recuperación del corazón puede suponer un ahorro de costes con respecto a las técnicas utilizadas en otros países, además de permitir una evualuación del corazón más completa. Este procedimiento ha sido realizado con éxito previamente solo en cuatro ocasiones el resto del mundo.

Hasta la fecha, en España, el 100 % de las donaciones de corazón procedían de donantes en muerte encefálica. Con esta técnica se abre una nueva vía de donación cardiaca que ayudará a hacer frente a la creciente demanda.

Jorge Washington ha explicado que no tuvo miedo. Solo algunos nervios, pero mucha confianza en los médicos. Reconoce que no sabía muy bien como era esa nueva técnica. Solo que era pionera y delicada. Ahora está feliz, y deseando que en breve le puedan dar el alta médica.

Esta intervención no solo ha permitido trasplantar el corazón, tambien se han trasplantado el hígado y los riñones en un estado óptimo.

Una operación que ha llevado a cabo el doctor Alberto Fortea, el mismo cirujano que operó del corazón al Rey don Juan Carlos.