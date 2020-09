Tomás, dueño de dos bares en Vallecas: "Mantener los locales con estas medidas es inviable"

A las 11:30 de la mañana, enfrente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, alrededor de 200 vehículos formaban una caravana para manifestarse en favor de la inclusión de la hostelería en la prórroga de los ERTE. Un poco antes el Presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, anunciaba que se había producido un acuerdo sobre este asunto.

Un acuerdo que da un poco de oxígeno a este sector, y especialmente a aquellos hosteleros que tienen locales en algunas de las 45 zonas sanitarias confinadas en la Comunidad de Madrid.

Es el caso de Tomás. Es dueño de dos bares en Puente de Vallecas, el distrito con más zonas confinadas actualmente en la Comunidad de Madrid. Su situación es crítica. Ninguno de sus dos locales tiene terraza, y por eso su verano ha sido como el invierno que temen muchos hosteleros, ya que la gente no quiere entrar a los bares. “La gente no entra, y como además no se puede vender en el mostrador de la barra... uno de mis locales tiene sólo 5 mesitas, entonces es imposible, no tiene viabilidad”.

Si a esto se le suma las restricciones que hay en estas zonas de reducir el aforo al 50%, cerrar a las 10, y no servir en barra, la situación es todavía peor. Antes tenía a 4 empleados, ahora solo dos, y ha facturado un 80% menos. La única manera de evitar esta situación, según Tomás, es que se amplíe la prórroga de los ERTE, y que el confinamiento termine pronto. De no ser así, ve muy difícil que tanto sus negocios como los de sus colegas puedan seguir abiertos: “Estos dos locales no me quedará más remedio que cerralos”.