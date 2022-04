"Si tienes baja visión, ven a la ONCE" es la nueva campaña para ayudar a personas con algún problema visual

Es el caso de Joaquín Martínez tiene 47 años y hace un tiempo comenzó a tener problemas en la vista. Le costaba mucho trabajar en su empresa. A penas podía leer la pantalla del ordenador y se cansaba muy rápido.

También le costaba andar por la calle,ver cuando se ponía el semáforo en verde, o sortear los obstáculos que se encontraba. Una amiga suya le recomendó que se acercara a la ONCE y ahora ha notado muchos cambios en su día a día: “Diría a toda esa gente que tiene baja visión que venga, que lo único que va a hacer es facilitarle y casi crearle una independencia como la que tenía antes y no una dependencia total y absoluta o de personas o de inmovilidad o quedarse en casa y no hacer las cosas que te apetecían o que hacías antes”.

De las 70.000 personas afiliadas a la ONCE, apenas el 15% tienen ceguera total. La organización estima que al igual que le ocurría a Joaquín hay muchas miles de personas en España que tienen problemas visuales y que no conocen los beneficios de afiliarse. Apoyo a la inserción laboral, apoyo en el funcionamiento visual, ayudas psicológicas. Por ello, desde la ONCE hacen un llamamiento y buscan a aquellas personas con baja visión para mejorar sus vidas.