La suerte vuelve a las calles madrileñas

Después de tres meses, la suerte vuelve a tomar las calles de Madrid porque se recupera el sorteo del cupón. Hoy 1.880 vendedores de la ONCE han reabierto sus puntos de venta, eso sí, equipados con todas las medidas de seguridad. Una nueva normalidad que muchos afrontan con más ilusión incluso que antes. Una de esos vendedores es Mar. Lleva más de dos años años vendiendo cupones y dando suerte a los clientes que acuden a los tres puntos de venta que tiene en Rivas VaciaMadrid. De hecho, antes del confinamiento repartió casi 10 millones de euros con el cuponazo, lo cierto es que este premio supo algo amargo. Además de tener que echar el cierre un día después, ha perdido a su padre a causa de la covid: “Un golpe muy duro porque hasta que no te toca no sabes lo que pasa por tu mente. El no poder estar con él, no poder tocarle, no poder abrazarle, no darle un beso…Una lección de vida, que hay que seguir para adelante, pensar mucho en él, y todo lo que hago, lo hago pensando en él y por él”.

Y tanto que lo hace por él. Mar ha contado a COPE que vuelve con más ganas que nunca al trabajo. Su primer día ha estado lleno de reencuentros, ya que sus clientes son parte de su familia. Quiere protegerles, y ha hecho todo lo necesario para ello. Sus quioscos están desinfectados y con todo a punto: “Tengo mascarillas, mi pantalla protectora, guantes, geles, limpieza de la bandejita en la que entregamos los cupones, y evidentemente quiero proteger a todos mis clientes porque son gente muy vulnerables muchos de ellos. Tengo muchas ganas de volver a empezar”.

Después de más de 90 días de parón, Mar está segura de que a esta nueva normalidad le acompañará la suerte. Quién sabe, puede incluso, que vuelva a dar pronto el cuponazo.