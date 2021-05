Sigue en directo los actos de celebración del 2 de mayo en el Día de la Comunidad de Madrid

Sigue en COPE en directo la emisión en vídeo de los actos de celebración del Día de la Comunidad de Madrid desde Real Casa de Correos de la capital. Unos actos que están marcados por la proximidad de la fecha electoral del 4 de mayo y en los que la presidenta de la región y candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, será la encargada de oficiar la entrega de condecoraciones a sus predecesores en el puesto, Cristina Cifuentes y el que hasta hace poco era su consejero en el gobierno de la Comunidad, Ángel Garrido.

Ambos recibirán la Orden del Dos de Mayo, un acto ceremonial que había sido interrumpido precisamente por la propia Ayuso en las últimas fiestas por ser el turno de Ignacio González, imputado por corrupción. Quienes sí que estarán presentes son el resto de candidatos principales a las elecciones a la Comunidad: Pablo Iglesias, Ángel Gabilondo, Mónica García y Rocío Monasterio. Todo ello marcado por el clima de tensión irrespirable que se está viviendo en la campaña, tras las amenazas de muerte denunciadas por Pablo Iglesias, un bronco debate en Telemadrid y el desplante del candidato de Podemos en el debate de la pasada semana por las palabras de Vox sobre la misiva con las balas.

"¡Madrid, Madrid! ¡Qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas! La tierra se desgarra, el cielo truena, tú sonríes con plomo en las entrañas". Antonio Machado.



Por ello, se trata de la primera ocasión en la que volveremos a ver en acto oficial a los ex consejeros de Ciudadanos cesados tras el anuncio del adelanto electoral, así como el que fuera vicepresidente de Ayuso y hasta ahora hombre fuerte de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado. Ahora será Edmundo Bal la representación del partido naranja en el cierre de campaña del 4M tras la renuncia del ex vicepresidente. De igual manera, también se espera contar con la presencia de la ex presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, así como el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.





Polémica con Telemadrid

Otro de los detalles, además de la tensión por el cierre de campaña, que marcarán los actos del Dos de Mayo es el enfado de la plantilla de Telemadrid ante la negativa del gobierno regional, por primera vez en más de dos décadas, de que fueran los que dieron cobertura al evento. A raíz de la decisión del ejecutivo de Ayuso se han expresado los sindicatos, que criticaban en un comunicado que son “un servicio público que debería cuidar y respetar”.

“El gobierno de Isabel Díaz Ayuso excluye a Telemadrid de la realización de la retransmisión de los actos del Dos de Mayo. Radio Televisión Madrid es un servicio público que la Comunidad debería cuidar y respetar”, reclamaba UGT Telemadrid en redes sociales.