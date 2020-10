Las nuevas restricciones de la movilidad están suponiendo un pequeño avance para frenar el coronavirus en la capital, pero un problema para ciertos sectores que ven paralizada aún más su actividad. Es el caso de los taxistas. Si antes con el cierre de las discotecas y la paralización del ocio nocturno apenas tenían movimiento, ahora con el nuevo toque de queda, su actividad resulta nula. La situación resulta preocupante para el sector que, desde el inicio de la pandemia ha tenido problemas graves de facturación. En la calle se pueden ver largas filas donde se acumulan una gran cantidad de taxis. Muchos de ellos describen su jornada laboral como algo realmente desolador. “El trabajo está por los suelos. La cosa está muy mal. Hay días que te vas a casa y has hecho cuatro carreras. Y te vas a casa con cuarenta, cincuenta euros como mucho. El Ayuntamiento nos tiene abandonados, para ellos no existimos.” Este es el día a día de Juan. En muchas ocasiones, tiene que irse de la parada porque no hay clientes y vuelve a casa con las manos vacías. “Te puedes tirar 15 horas o 16 para cuarenta o cincuenta euros. No hay nada. En cualquier negocio cuando ya pierde el 50% ya es una quiebra, el 83% ya es una paralización de la actividad. No sacas para los gastos.” Luis Miguel tiene que enfrentarse también a esta situación y se siente absolutamente abandonado por el Ayuntamiento. La situación es crítica. Según el último informe, los datos de la Asociación Gremial Auto Taxi de Madrid, la caída de la facturación de este sector está en más del 60% y las pérdidas se estiman ya en más de un 80%.