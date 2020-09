Madrid se niega a aplicar las restricciones impuestas por Sanidad: "No son válidas"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha comparecido ante los medios tras el anuncio de Salvador Illa sobre el cierre de Madrid. Ruiz Escudero se ha mostrado contundente y ha asegurado que lo que el ministro ha calificado como "decisión colegiada, es falso", también ha añadido que lo dicho por Illa, sobre "que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer, es falso".

Salvador Illa ha anunciado que se pondrá en marcha una orden ministerial de obligado cumplimiento para cerra Madrid, a lo que Escudero ha contestado que "no ha sido aprobada por consenso y jurídicamente no es válida". Incluso al ser preguntado por si la Comunidad se plantea no obedecer la orden ministerial, el consejero ha vuelto a asegurar que "no es válida" y que tan solo ha sido validad por las comunidades del PSOE.