El reproche de la nieta de Manuela Carmena a su abuela por lo que hizo con los Reyes Magos

Fue en el día de Reyes de 2016. Muchos recuerdan las palabras de la entonces menos conocida Cayetana Álvarez de Toledo. Aquel: "nunca te lo perdonaré, Carmena", todavía resuena en la memoria de muchos. Y es que la vestimenta de los Reyes Magos de aquel año pecó de vanguardista, hasta el punto que ese desdén por una vestimenta más tradicional cosechó las críticas de sus propios familiares.

Manuela Carmena se confiesa sobre los trajes de los Reyes Magos

Este peculiar reconocimiento que ha realizado la que fuera alcaldesa de la capital de España se ha dado en una conversación con el director de cine Nacho Vigalondo en el programa de OrangeTV, 'Los Felices Veinte'. En concreto, Carmena ha comenzado por asegurar que "a mí también me sorprendieron un poco cuando vi los trajes", algo que ha servido para recordar el reproche que le habría lanzado su nieta.

¿¿Al final los trajes de los Reyes Magos no le gustaban a nadie O QUÉ??#noteloperdonaréjamás#losfelicesveintepic.twitter.com/Q2Vp79SlQk — Los Felices Veinte en Orange TV (@felicesveinte) January 5, 2021

"Porque yo creo que fue mi nieta la que me dijo: "Oye mamá, parecen cortinas del cuarto de baño", una anécdota con la que los presentadores del espacio le han preguntado en un claro tono de sorpresa: "¿A ti no te gustaban los trajes?", Seguido de una respuesta completamente honesta de la misma Carmena que escondía una realidad de lo sucedido en aquellas fechas: Qué va si yo no los había visto", admitió la exalcaldesa de Madrid.

"A mí no me gustaron. No me gustaron mucho", matizaba, "pero bueno, eran gente creadora y tú sabes que ahí no vas a imponer tu criterio, tú estás de alcaldesa y era una compañía de artistas extraordinaria y hay que hacerlo así y ya está", concluía en la entrevista que ha dado Manuela Carmena al programa de OrangeTV.

Martínez-Almeida bailando con los Reyes Magos

Y es que la relación de los alcaldes de Madrid con sus Majestades de Oriente sigue dando de qué hablar. Esta vez, el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han recibido este lunes a las puertas del Ayuntamiento de Madrid a la comitiva que acompañará a los Reyes Magos este 5 de enero. Al llegar a la puerta del Ayuntamiento, tanto el alcalde como la vicealcaldesa y la delegada de Cultura del consistorio, Andrea Levy, se han puesto a bailar con sus Majestades al ritmo de Jerusalema. Se trata de una conocida canción de orígenes africanos que se convirtió en un éxito mundial este 2020 debido al baile que la acompaña.

En el vídeo que acompaña a esta noticia se puede ver al alcalde, a la vicealcaldesa y a la portavoz del PP totalmente entregados a esta canción que está camino de convertirse en un éxito a la altura de 'La Macarena', 'Ai Se Eu Te Pego' o del 'Gangman Style'. Los creadores de esta coreografía viral son un grupo de niños huérfanos del refugio Masaka Kids Africana. Los pequeños se sirven de la música como terapia y gracias al vídeo que subieron a las redes, con movimientos perfectamente coordinados y sin dejar de sonreír ni un segundo, han conseguido llegar a todas las partes del mundo. Aunque es difícil conseguir el ritmo y coordinación que tienen ellos, desde luego que Almeida, Villacís y Levy lo han intentado.

�� Almeida y la delegada de Cultura de Madrid, Andrea Levy, bailan con los Reyes Magos la canción 'Jerusalema' https://t.co/izwxCfXEEipic.twitter.com/rlhYbZeblr — Europa Press (@europapress) January 4, 2021

El vídeo que más se ha viralizado con la canción es el siguiente: