La regulación del alquiler no convence

Entre 60.000 y 90.000 viviendas. Ese es el número que la Comunidad de Madrid estima que podría desaparecer del mercado inmobiliario si se regulase el precio del alquiler.

El Gobierno de coalición ha acordado intervenir el mercado del alquiler, para tratar de contener o rebajar los precios, especialmente en aquellos mercados “tensionados” como los de Madrid o Barcelona. Sin embargo, la medida llega en un momento en el que los precios no han parado de bajar, provocado por la crisis del Coronavirus.

Desde el sector del alquiler insisten en que la medida es “contraproducente” en un momento en el que la oferta sube, y los precios están bajando. Con esta medida, según Beatriz Toribio, presidenta de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, el resultado sería totalmente distinto.

“La principal consecuencia es la reducción de la oferta de la vivienda en alquiler, y esto va a provocar subida de precios a medio-largo plazo y mayores dificultades de acceder a la vivienda para los colectivos con menores recursos”

Una situación similar, a la que ya se ha vivido en ciudades europeas como Berlín o Francia, donde se ha probado esta medida y los resultados han sido negativos.

INQUILINOS

Y es que la regulación del alquiler no afecta solo a los propietarios, sino también a los inquilinos o a aquellas personas que están buscando piso. “Al haber menor oferta de vivienda en alquiler, les va a suponer más difícil acceder a estas viviendas, ya que los propietarios van a buscar el inquilino con mayor solvencia económica, por lo que al final se generan los efectos contrarios a los que en teoría persigue la norma”.

¿Y qué opinan los inquilinos sobre la medida y sus posibles consecuencias? Pues no se fían. Alejandro lleva poco tiempo en Madrid, le costó meses encontrar piso, y ahora que ya está en uno, teme que “si se da la situación de que la casera nos tiene que echar porque no le sale rentable, supondría un problema ponernos a buscar piso”. Caso similiar al de Maria Ángeles. No le importaría pagar menos, pero le preocupa las consecuencias, así que prefiere que las cosas “estén como están, a que quiten pisos de alquiler, me tenga que ir, y tenga que ir a buscar otro piso de alquiler y no haya pisos de alquiler”.

Desde el sector del alquiler temen que la medida provoque una situación similar a la vivida en la anterior crisis, y aseguran que ya se está empezando a notar un descenso en la oferta de pisos de alquiler.