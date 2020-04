Reabre BiciMAD solo para los desplazamientos esenciales

Buenas noticias para los usuarios de BiciMAD porque desde hoy el servicio está funcionando de nuevo. Se pone en marcha después de más de un mes sin operar, eso sí, hay que subrayar que solo se podrá utilizar para desplazamientos esenciales como por ejemplo ir al trabajo. Además un requisito fundamental es el uso de guantes, todo aquel que se suba a una de estas bicis deberá llevarlos y quien no lo cumpla podrá ser sancionado. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, garantiza la seguridad de los ciudadanos: “Es un medio adecuado e idóneo en estos momentos. Animamos a todos aquellos que tengan que hacer desplazamientos porque obviamente hemos adoptado todas las medidas necesarias para minimizar los riesgos de contagio. Se están aplicando métodos y procedimientos de desinfectación que se realizan con carácter diario por los servicios de limpieza, tanto con agua pulverizada como con soluciones alcohólica”. Esta desinfección se hará todas las noches desde las diez, y se llevará a cabo en todas las estaciones, las bicicletas los teclados y los soportes. Aun así, para evitar riesgos, el Ayuntamiento recomienda usar el servicio o a través de la aplicación o de la página web bicimad.com

Desde la Asociación Carril Bici Castellana coinciden con el alcalde. Guillermo Sanz, su portavoz asegura en COPE que “Evidentemente utilizarlo con medidas de protección, guantes y mascarilla, pero es un medio seguro. Está al aire libre, es fácil mantener las distancias de seguridad con el resto de usuarios. Si se mantienen las medidas de seguridad e higiene no tiene por qué haber ningún problema”.

De momento el servicio ha abierto todas las estaciones de la ciudad, pero solo estará disponible la mitad del número de bici, unas 1200. Una buena alternativa para evitar concentraciones, si no nos queda más remedio que desplazarnos. Mantenemos el distanciamiento social, contaminamos menos y además hacemos deporte.