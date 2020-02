Radio Teresa de Calcuta: La Radio que emociona y que une a menores infractores

El Centro para menores infractores “Teresa de Calcuta” en la localidad madrileña de Brea del Tajo, acoge a más de 157 jóvenes. Algunos a punto de cumplir con las medidas que les impuso el juez y comenzar una nueva vida, y es que, este centro de la Comunidad de Madrid supone una oportunidad para que estos chicos se reinserten en la sociedad.

Dentro, no solo se forman en los estudios que ellos mismos eligen sino que también aprenden en diferentes talleres. Uno de ellos es el de radio. En el estudio y delante del micro se sientan una vez a la semana Carlos, Salvin y Bruc. Al otro lado del cristal encargados del control técnico están Ángel y Jimmi, que se aseguran de que todos los programas salgan y suenen bien.

Nos cuentan con una sonrisa de oreja a oreja lo que ha supuesto para ellos conocer este medio de cerca: “Nos ayuda a expresarnos y a comunicarnos de la manera más adecuada”. También han aprendido a trabajar en equipo y a emocionarse. Ángel, saldrá del centro en dos meses y él solo tiene palabras de agradecimiento para el Centro “Teresa de Calcuta”: “Yo doy gracias al centro por este taller, porque me emociona. Vengo aquí y escucho lo que hablan los chavales y lo que cantan. Nosotros hemos tenido problemas en la calle y ahora estamos intentando cambiar nuestra forma de ser, y el Centro ayuda a eso”.

Todo esto no sería posible sin el esfuerzo de estos jóvenes, pero tampoco sin la ayuda de profesionales y de monitores como José. Sus alumnos solo tienen buenas palabras para él, algo, que es recíproco. En declaraciones a COPE, nos ha contado que está orgulloso de cómo responden los chicos: “ A mi me aportan la frescura de ver cómo un chico que no conoce la radio, empieza a conocerla, a tomarla cariño, y al final aquí hay chicos que han pasado de no saber nada a tener un nivel que podrían estar en cualquier emisora”.

Gracias a la ayuda de centros y talleres como estos y también de profesionales como José, 9 de cada 10 menores se reinserta y no vuelve a delinquir.

Además, la Radio no solo les permite contar otras historias. Incluso, cantar las suyas propias, que sobre todo hablan de superación