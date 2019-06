¿Qué opinan los madrileños de reconvertir Madrid Central?

La llegada del nuevo alcalde popular de Madrid, José Luis Martínez Almeida, promete reconvertir Madrid Central. De entrada, el 1 de julio se dejará de multar. En la calle hay opiniones para todos los gustos. “Me encanta venir y últimamente se me quitaban las ganas porque cada vez que venía me costaba un dineral”, ha comentado uno de los viandantes. “Yo prefiero que se mantenga Madrid Central, trabajo en el centro, vivo fuera pero me parece que es lo lógico y la evolución natural de cualquier ciudad europea”, ha declarado una madrileña.

En línea con esta medida, acaba de publicarse un informe realizado por la ONG Health and Environment Alliance en 12 colegios de Primaria de 10 distritos de Madrid que confirma la presencia de elevados niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) y de dióxido de carbono (CO2). Según este informe la contaminación, causada por el tráfico, pasa al interior de los colegios y se queda ahí. Por eso piden sistemas de ventilación en todas las aulas y más medidas para mejorar la calidad del aire. También apunta que en algunas zonas los niveles son tan altos que equivale a fumarse 2 o 3 cigarrillos diarios.

Por su parte, La Comisión Europea (CE) evitó este martes entrar a opinar sobre el proyecto de reconversión de Madrid Central anunciado por el nuevo alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida (PP), pero señaló que "todo contribuye a la reducción de emisiones" de CO2. "Todo contribuye a la reducción de emisiones en la que estamos inmersos en el marco del Acuerdo de París", declaró el comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, preguntado en rueda de prensa por el anuncio de Martínez-Almeida de remodelar Madrid Central.