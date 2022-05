Puerta del Ángel y Los Cármenes celebran los parquímetros: "Hacía tiempo que no veía tantos huecos"

Encontrar aparcamiento. Ese era el anhelo entre los residentes de Puerta del Ángel y Los Cármenes. Un deseo, realidad desde este 3 de mayo. Ya están en marcha las 1.144 plazas en el primero y las 493 en el segundo, para los casi 13 vecinos que componen las dos zonas.

En el primer día de funcionamiento, en las calles, es el tema de conversación. "Ya han puesto la zona verde", comentaban dos señoras entre ellas. La sensación de felicidad es generalizada. Mari Cruz, residente de hace décadas en la zona, "hacía mucho tiempo que no veía la calle con tantos huecos".

Para ella, era algo muy necesario. "Todos los días dando vueltas y vueltas, gastando gasolina. Era imposible aparcar. Ahora nos va a solucionar mucho la vida", explica.

De hecho, algunos como Alberto, pudiendo aparcar en su calle han optado por dejar de pagar el alquiler de la plaza de garaje. "Tenía plaza de garaje porque era imposible, pero viendo el resultado, el mes que viene me la quito, porque puedo aparcar en mi calle", asegura.

Se acaba, por tanto, una práctica común en este tipo de zonas anexas a la M-30. Trabajadores, estudiantes de zonas más alejadas utilizaban estos barrios para venir con su coche, aparcar y trasladarse rápidamente al centro de Madrid. Desde hoy, o bien lo dejan más lejos, pagan un parking o utilizan el transporte público.

Pero esta medida tampoco gusta a quienes trabajan en estos dos barrios pero no tienen la condición de residente. Es el caso de Juanjo, que tiene un taller de vehiculos, y ahora directamente no tiene donde dejar los coches que tiene que reparar y mucho menos estar cambiandolos cada 4 horas. "A mi me va fatal. Me ha fastidiado totalmente porque no tengo sitio donde dejarlos", cuenta. "¿Qué hago?¿Estar pagando el parking cada 4 horas", se pregunta.

Por si no fuera poco, se le une que muchos de los vehículos que le llegan son sin etiqueta medioambiental, una situación que aún no sabe cómo va a lidiar.

La zona SER de Puerta del Ángel queda delimitada por las siguientes calles que se incluyen en el ámbito regulado: al norte, por la avenida de Portugal; al este, por la avenida del Río Manzanares; al sur, por la calle de Daimiel y la calle Sepúlveda, y al oeste, por las calles Caramuel, Antillón y la plaza de la Puerta del Ángel. La zona SER de Los Cármenes se establece en el interior del siguiente perímetro: al norte, por la calle de Daimiel; al este, por la avenida del Río Manzanares; al sur, por la calle San Ambrosio, y al oeste, por Ermita del Santo.

Son los dos primeros barrios exteriores a la M-30 en incluirse en la zona SER, pero no los últimos. Los siguientes: loss barrios de Ventas, San Pascual, Quintana y Colina, en el distrito de Ciudad Lineal.