El puente deja 25 millones de euros en Madrid

Los hosteleros y comerciantes madrileños se han visto beneficiados de este puente. No solo gracias a los turistas españoles que se han acercado a la capital en esos días libres, sino por los otras 25.000 personas que han acudido a Madrid con motivo de la Cumbre del Clima.

Muchos de ellos sí han notado que han crecido las ventas de este año. Es el caso de Marta, que diseña ropa y la vende en su pequeña tienda de la calle San Onofre. “Somos una tienda situada en un edificio histórico de la capital y protegido por el Ayuntamiento. Es un sitio pequeño, pero durante el puente hemos tenido mucha gente. De hecho, hemos vendido un 15% o un 20% más que durante el puente del año pasado”. Es una tienda con cuatro años de historia.

Pero no solo son comercios de ropa se han beneficiado. Óscar trabaja en otra tienda de Fuencarral donde venden café, aunque en esta época hay algún producto más. En concreto, ahora también tienen en su tienda polvorones, mantecados y todo tipo de productos navideños. “Se nota la calle en la que estamos. Otros comercios igual no. Pero nosotros estamos vendiendo mucho más. No tanto como el año pasado, pero ha ido bien. Y hoy se está manteniendo esa dinámica”.

La que no está tan contenta es Nani, que diseña y vende sus joyas en la corredera baja de San Pablo, además de ropa de una diseñadora de Barcelona. “Fatal. Este año está siendo muy malo. Llevamos desde las Navidades del año pasado sin apenas gente, no sabemos qué es lo que pasa”.

El Puente de diciembre es el momento en el que Madrid recibe más visitantes y este año ha habido un beneficio de unos 25 millones de euros, que suponen un 15% más que en años anteriores.