¿Puedo usar mi piso de Madrid como alquiler turístico? Preguntas y respuestas tras la ley de Carmena

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles de forma definitiva el Plan Especial de Hospedaje que restringe las viviendas de uso turístico (VUT) exigiendo una licencia de actividad y un acceso independiente con el rechazo de PP y Cs y de los propietarios y operadores.

¿Puedo usar mi piso como alquiler turístico?

Podrás usar tu piso como alquiler turístico siempre que no se alquile durante más de 90 días al año. En ese caso, necesitarás contar con una licencia comercial de hospedaje, como ocurre con los hoteles. El problema es que para hacerte con una licencia será requisito necesario que el piso turístico cuente con una entrada independiente a la de uso residencial del edificio (no podrán utilizar puertas de entrada, portales o ascensores comunes a las viviendas), para que vecinos y turistas no compartan entrada, un elemento del que carecen el 95% de las viviendas que actualmente están en plataformas como Airbnb.

¿Afecta a todo Madrid?

No, las restricciones no afectan a toda la ciudad, sino únicamente a los barrios de la almendra central, los considerados más saturados

¿Cómo se va a controlar que se cumple la ley?

Las inspecciones serán la principal herramienta para asegurar el cumplimiento del PEH. Para ello, el Ayuntamiento ha reforzado tanto las inspecciones como el número de inspectores.

¿Cuántos pisos turísticos hay en Madrid actualmente?

Hace poco más de un año, se ofertaban en Madrid unos 10.400 apartamentos completos a través de plataformas como Airbnb, según una investigación de la Universidad de Alcalá. De esa cifra, el 62% de esas viviendas se concentraban en el distrito Centro