¿Puedo salir a la calle a medianoche si vivo en Madrid? Preguntas y respuestas tras el estado de alarma

La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes su nueva batería de propuestas para frenar la pandemia una vez que decaiga el estado de alarma impuesto por el Gobierno durante 15 dias. Las nuevas medidas impiden las reuniones sociales a partir del sábado en toda la región de 00:00 a 6:00 horas entre las personas que no sean convivientes, tanto en espacios públicos como privados, para tratar de controlar la expansión del coronavirus.

Además, en toda la Comunidad de Madrid, los establecimientos de hostelería deberán cerrar a las 00.00 horas y no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 23.00 horas, mientras que en los establecimientos comerciales deberán cerrar a las 22.00 horas "menos los que presten servicios imprescindibles". La hostelería deberá suspender el servicio de barra y el aforo estará limitado a un 50 % en el interior de los locales y a un 75 % en las terrazas.

Además, a partir del lunes 26 de octubre y durante 14 días entrarán en vigor en 32 zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid limitaciones de movilidad y restricciones de aforos más estrictas de las que se aplicarán en el resto de la región. En estas zonas, repartidas en 12 municipios y dentro de Madrid capital en 9 distritos, no podrán abrir los parques infantiles para tratar de "preservar" los grupos burbuja de los centros educativos.

A continuación damos respuesta a las preguntas que más se repiten en esta nueva situación.

------ SI VIVES EN UNA ZONA SIN RESTRICCIONES DE MOVILIDAD

¿PUEDO SALIR A LA CALLE A MEDIANOCHE?

Sí. La Comunidad de Madrid no ha impuesto el toque de queda. Sí busca frenar la actividad económica no imprescindible a partir de las doce de la noche, pero no estará prohibido salir de casa o pasear por la ciudad. Lo que no se podrá hacer es ir a casas de amigos o familiares. Las nuevas medidas impiden las reuniones sociales de 00:00 a 6:00 horas entre las personas que no sean convivientes. En el resto de las horas del día se mantiene la limitación de un máximo de 6 personas.

¿Y PUEDO SALIR DE MADRID?

Sí podrás salir de tu municipio, pero recuerda que hay provincias como Zaragoza, Huesca, Teruel, León, Salamanca, Palencia o Burgos y CC.AA. como Navarra y La Rioja que tienen un confinamiento perimetral, por lo que no podrás entrar en ellas. El Gobierno regional sigue recomendando a los madrileños que eviten los desplazamientos innecesarios.

¿A QUÉ HORA CERRARÁN LOS BARES?

Los establecimientos de hostelería deberán cerrar a las 00.00 horas y no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 23.00 horas. El servicio de barra está prohíbido y contará con un aforo limitado: limitado a un 50 % en el interior de los locales y a un 75 % en las terrazas.



¿A QUÉ HORA ABRIRÁN Y CERRARÁN LOS COMERCIOS?

Los comercios no podrán abrir antes de las 06.00 horas y deberán cerrar a las 22.00 horas, a excepción de aquellos que prestan servicios esenciales, como gasolineras, farmacias, establecimientos médicos, veterinarios u otros imprescindibles. Los centros comerciales donde haya cines, restauración u ocio podrán cerrar a las 00:00 horas. En toda la actividad comercial, el aforo se limitará al 75%.

¿QUÉ AFORO MÁXIMO HABRÁ EN MI IGLESIA?

Los velatorios y lugares de culto deben contar con un aforo máximo del 50%.

GRÁFICO: ABC

---- SI VIVO EN UNA ZONA CON RESTRICCIONES DE MOVILIDAD

La situación cambia si vives en una de las 32 áreas sanitarias en las que que la CC.AA. ha impuesto restricciones de movilidad. Las medidas excepcionales para estas zonas básicas de salud no se podrán en marcha hasta las 00.00 horas del lunes 26 de octubre. Se aplicarán durante 14 días, que podrán prorrogados.

Las áreas sanitarias con restricciones afectan a doce municipios de toda la región: Madrid capital, Collado Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Parla, Colmenar Viejo, Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, El Boalo, Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja.

En Madrid capital son las siguientes: zona básica Núñez Morgado (Chamartín); Guzmán el Bueno, del distrito de Chamberí; las zonas básicas de San Andrés, San Cristobal y El Espinillo, de Villaverde; Las zonas básicas de Entrevías, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, ALcalá de Guadaira, Rafael Alberti y Numancia, de Puente de Vallecas; Daroca, del distrito de Ciudad Lineal; Vinateros, Toritos, Pavones y Vandel, del distrito de Moratalaz; la zona básica de salud de Puerta del Ángel, de La Latina; Virgen de Begoña, del distrito de Fuencarral; e Infanta Mercedes y Villamil, del distrito de Tetúan.

En cuanto a las restantes dentro de la región, son las siguientes áreas sanitarias: zona básica de Collado Villalba; exclusivamente el municipio de Guadarrama; Majadahonda, del municipio de Majadahonda; San Juan de la Cruz, del municipio de Pozuelo de Alarcón; San Blas y Pintores, de Parla; Colmenar Viejo Norte, del municipio de Colmenar Viejo; Morata de Tajuña; LAs Fronteras y Brújulas, de Torrejón de Ardoz; el municipio del Boalo, en Manzanares del Real; Villarejo de Salvánes, del municipio de Villarejo de Salvanés; y Colmenar del Oreja.

¿PUEDO SALIR DE MI ÁREA SANITARIA?

No, se restringe la salida y entrada en estas zonas excepto causas concretas como acudir al trabajo, al médico, al colegio y otras razones de fuerza mayor.

¿A QUÉ HORA CIERRAN LOS BARES Y RESTAURANTES?

El horario se mantiene hasta las doce de la noche, y el aforo máximo será del 50% en interior y exterior. No habrá servicio de barra y solo se permiten seis personas por mesa.

¿Y LOS COMERCIOS?

El comercio no puede superar el 50% de aforo. Cierre a las 22.00 horas excepto en comercios escenciales.

¿QUÉ AFORO MÁXIMO HABRÁ EN MI IGLESIA?

Los velatorios y lugares de culto restringen su aforo a un tercio

¿PUEDO SALIR A LA CALLE POR LA NOCHE?

Al igual que en las zonas no confinadas, se puede salir y pasear por la noche sin ninguna restricción dentro de la zon sanitaria. Eso sí, de nuevo no se podrá acudir a casa de amigos o familiares una vez sea medianoche. En el resto de las horas del día se mantiene la limitación de un máximo de 6 personas.

Puedes consultar la nota de prensa oficial de la Comunidad de Madrid aquí.