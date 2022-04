Primer día sin mascarilla en los centros educativos de Madrid: "Hay compañeros de clase que ni conocía"

Han sido, durante más de 700 días, el complemento sin el que no podíamos salir de casa. Hablamos, obviamente, de las mascarillas. El pasado mes de febrero dejaron de ser obligatorias en el exterior y, hoy, el BOE ha publicado la orden con la que dejan de ser también obligatorias en el espacios interiores, como las aulas de los colegios.

Sin embargo, a primera hora en los diferentes centros educativos situados en la calle Garcia Noblejas, nadie diría que ha dejado de serlo. Incluso en el patio, la gran mayoría de niños y niñas la llevaban puesta. No sabemos si por el respeto del primer día o porque hay la firme decisión de seguir llevándola.

Entre los segundos, están los más pequeños. Los más concienciados sin lugar a dudas. Claudia, de 9 años, dice que ella quiere seguir llevándola, que no le molesta tanto. "Yo me la voy a seguir poninedo y todos mis compañeros me han dicho que también", asegura y es que en el patio también la llevan a pesar de que pueden estar sin ella. "Nos la quitamos para comer y si hacemos mucho deporte", cuenta.

Muy parecido piensa Álvaro, de 10 años. "Yo la voy a seguir llevando, no quiero que sigan subiendo otra vez los casos", dice preocupado. Aún asi, a medida que son más mayores, empiezan las dudas. Sebas, por ejemplo, estudia 1º de Bachillerato. Le ha faltado tiempo de quitársela. "Tengo ganas de ver la cara de mis compañeros, que hay algunos que no los conozco", responde. "La llevo en el bolsillo por si acaso, pero en el aula no me la pienso poner", cuenta riéndose.

Y luego están los adolescentes, que están influenciados por lo que hagan los demás. "A ver qué hacen mis compañeros porque es tontería que la lleve si el resto de la clase se la quita", cuenta Nerea.

Los más disgustados por esta decisión de eliminar la mascarilla en las aulas son los padres. Lo ven arriesgada. Aun así, hay padres como Francisco que, aunque no comparten la medida, no obligan a sus hijos. "Nos parece prematurao, aunque le hemos dejado libre elección, que ellos decidan", cuenta. En definitiva, respetar y no imponer.