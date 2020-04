Presos y pacientes de Madrid intercambian cartas para hacer más llevadera la cuarentena

“Cartas desde la cuarentena” es una iniciativa que ha puesto en marcha la Fundación Atenea, por la que hospitales y residencias han intercambiado más de un centenar de misivas con cárceles de Madrid para darse ánimos mutuamente en estos tiempos de confinamiento y soledad.

Y es que cuando los sanitarios empezaron a pedir cartas para los pacientes que afrontaban esta enfermedad en soledad, los presos de la cárcel de Valdemoro se sumaron a la iniciativa. Sentían que tenían mucho que aportar porque ellos saben bien lo que es vivir privados de libertad. Uno de ellos nos comenta que, por fin, “he sentido que se han puesto más o menos, de cierta manera, en nuestro lugar”.

Otro de los presos de esta cárcel reconoce que ellos en situaciones como las que estamos viviendo, llevan un punto de ventaja: “Esta situación nosotros la entendemos más que ellos. Llevamos mucho tiempo presos y sabemos lo que es estar confinados”.

Por eso, no dudaron en coger sus bolígrafos y empezar a escribir cartas, “más que nada”, reconoce otro recluso, “para darles ánimo y acordarnos de los que lo están pasando mal porque ellos seguramente se acordarán de los que también estamos privados de libertad”.

Lo que no esperaban es que esas misivas tuvieran respuesta. Pronto ellos también empezaron a recibir cartas del exterior. Patricia es trabajadora social de la Fundación Atenea y en declaraciones a Herrera en Cope en Madrid nos ha contado lo que significa para los reclusos recibir este tipo de correo: “un interno me decía que gracias a estas cartas siente que forma parte de algo”. Por eso, no es de extrañar que “en casi todas ellas la expresiones empatizo contigo y ahora te entiendo más se repiten muchísimo”.

Todo el que quiera sumarse a esta iniciativa puede hacerlo a través del correo: juntosprisionariadna@fundacionatenea.org