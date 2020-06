Perales de Tajuña sigue el ejemplo de Torrejón y hace pruebas serológicas a doscientos vecinos

Dos unidades médicas han acogido esta mañana las pruebas de este estudio serológico de Perales de Tajuña que sigue los pasos del macroensayo con cien mil vecinos concluido ayer en Torrejón. El estudio ha sido posible gracias a las donaciones de empresas privadas y asociaciones de esta localidad del sur de nuestra región. La gran diferencia: solo un centenar de personas que trabajan cara al público en este municipio de casi tres mil habitantes han realizar los test gratis. Los otros 103 residentes que han accedido a las pruebas han tenido que pasar por caja: 55 euros costaba hacerse el test.

Santiago trabaja en un bar del centro y se ha hecho la prueba esta mañana. “El Ayuntamiento nos comunicó que tenían previsto realizar estas pruebas a las personas que trabajamos de cara al público y nos dieron cita para primera hora de esta mañana en la plaza del consistorio donde han ubicado dos unidades médicas. Había que acreditarse con el DNI para poder hacerse el análisis de sangre. Por lo que he podido palpar la gente estaba agradecida de poder hacerse los test y saber así en qué situación estamos”, comenta Santiago.

A poco más de cincuenta kilómetros de la ciudad de Madrid, Perales de Tajuña no ha sido una de las localidades madrileñas más castigadas por la pandemia. Ha registrado pocos ingresos hospitalarios por coronavirus y ningún fallecimiento, aunque alguna persona mayor de Perales sí murió en alguna de las tres residencias de ancianos de la vecina Morata de Tajuña. Por eso no se espera un índice muy alto de personas infectadas o con anticuerpos del Covid-19.

En el plazo de 48 horas, se podrán conocer ya los resultados preliminares no concluyentes. Los definitivos dentro de una semana. Algo que va a dejar tranquilos a los vecinos de esta tranquila localidad de 2.900 habitantes situada en la comarca de las Vegas, en el sur de la Comunidad de Madrid. “Aparentemente no he tenido síntomas ni he notado nada extraño. Cuando tenga los resultados estaré más tranquilo. Espero que sean negativos”, asegura Santiago cuyo bar El Lagar de Nemesio, en plena calle Mayor de Perales de Tajuña, empieza a animarse tras demasiados días cerrado por un tranvía vírico llamado coronavirus.