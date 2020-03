La Pasión Viviente de Colmenar viejo, la primera víctima de la Semana Santa madrileña del coronavirus

Las consecuencias del coronavirus ya se han dejado notar en la Semana Santa madrileña. La Pasión Viviente de Colmenar Viejo se ha convertido en el primer acto de estas características que se suspende en Madrid.

No es la primera vez que se suspende en sus diecisiete años de historia. Hace unos años una tromba de agua dio al traste con este precioso evento, pero es verdad que nunca habían tenido que cancelarla por los motivos de este año. En declaraciones a Cope, su director Gonzalo Madrid, nos ha confesado que “como somos estáticos y estamos en la calle, cuando llueve mucho, no podemos estar. Hace cuatro o cinco años tuvimos que suspenderla por la lluvia, pero nevando si hemos llegado a estar, no es tan incómodo”.

Lo peor es que es la segunda vez este año que les toca la mala suerte. Esta Navidad el mal tiempo también obligó a que se cancelara el Belén Viviente de esta localidad, por lo que esta nueva cancelación les ha caído a todos “como un jarro de agua helada”. Y es que llueve sobre mojado, “teníamos mucha ilusión puesta por lo que el disgusto ha sido muy grande”. No sólo para las 250 que, entre actores, ayudantes y colaboradores hacen posible estas escenas estáticas, sino también para los más de 6.000 seguidores que cada año acuden a esta localidad a ver su Pasión Viviente. “La gente nos dice que les da mucha pena que con todo lo que hemos trabajado se vaya a ir todo al traste”, nos confiesa Gonzalo.

Mientras pasa el temporal del coronavirus, la vida en Colmenar Viejo se está desarrollando como en el resto de la Comunidad de Madrid. “Ahora mismo no hay nadie en la calle”, nos explica Gonzalo, “estamos todos muy concienciados, se han cerrados los parques, los colegios y los centros de mayores”. Y lo único que queda por hacer es “recoger todo y esperar hasta que se acerque la Navidad para volver a preparar el Belén”, se lamenta.