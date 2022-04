"Pasar de curso con un suspenso no es la vía para evitar el fracaso escolar"

El consejo de Ministros ha aprobado las nuevas pautas que regirán el Bachillerato. Será más opcional e introducirá, además de Ciencias o Sociales, una tercera vía para los que aún no saben qué estudiar: el Bachillerato General. También va a ser un Bachillerato más flexible, que permitirá pasar de 1º a 2º con dos suspensos (que luego habrá que recuperar) y conseguir el título con uno, aunque el alumno tendrá que tener más de un 5 de media; y un Bachillerato con menos contenido y más ideología. Ahí es donde vienen las mayores críticas hacia este nuevo currículo.

Los profesores dicen que se está adaptando el currículo a Europa que ahora aborda conocimientos más generales. Sin embargo, no están de acuerdo en la idea de promocionar con un suspenso. Según Esteban Serrano, secretario de actas de ANPE, el sindicato independiente de profesores hay otras vías para evitar el fracaso escolar. " luchar contra el fracaso escolar, disminuir las repeticiones, no pasa por establecer un sistema de titulación con materias suspensas. Esa no es la vía. Evitar el fracaso pasa por reducir el número de alumnos por aula, el desdoble o aumentar el número de profesores en los centros."

Dicen que además esa decisión va a provocar un aluvión de reclamaciones de los padres, que van a cuestionar la decisión del profesor cuando el alumno no promocione.

Tampoco están de acuerdo los alumnos que están terminando Bachillerato, como Elsa que está en segundo y apura para conseguir la nota que le permita estudiar la carrera que ha elegido. "Me parece injusto todos los cambios que ha habido. Me cuesta bastante historia, y el hecho que ahora la gente no tenga que estudiar lo que ocurrió antes de las Cortes de Cádiz me parece injusto y además bastante mal porque al final es historia de España y la historia de España no ha empezado ahí"

Madrid ya ha dicho que adaptará los conocimientos en ese 40% de libre disposición. Los profesores piden cierta unanimidad, para que no haya grandes diferencias entre las distintas comunidades autónomas. El renovado currículo de más de 40 asignaturas, entra en vigor para los alumnos de 1º este próximo curso y para los de 2º en el curso siguiente, el 2023-2024.