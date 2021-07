El pasaporte covid ya está disponible en la Comunidad de Madrid

Desde hoy se puede solicitar el Certificado Covid Digital por vía telemática o de manera presencial. Es una especie de pasaporte que favorecerá la movilidad por toda la Unión Europea y que se dispensa de manera gratuita.

Este documento permitirá demostrar que se tiene la pauta completa de vacunación, que se ha superado la enfermedad en los últimos seis meses o que se tiene una PCR o un test de antígenos con resultado negativo. Son los tres tipos de certificado que incluye este pasaporte COVID que se puede obtener de manera telemática en la web de la Comunidad de Madrid a través de un certificado digital, el DNI o un PIN permanente. O también en la APP de la Tarjeta Sanitaria Virtual pinchando en el recuadro del Certificado Digital de la Unión Europea.

Si se opta por la vía presencial, se han habilitado seis oficinal de registro y atención al Ciudadano situadas en la C/ Gran Vía 3, C/ Sagasta 6, Pza. Carlos Trías Bertrán 7, C/ Vía Lusitana 21, C/ Maudes 17, C/ O´Donnell, 50; y también los cuatro Centros de Vacunación Internacional: Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid (C/ General Oraá, 15); Unidad de Vacunación Internacional del Hospital 12 de Octubre (Avda. de Córdoba, s/n), Unidad de Vacunación Internacional del Hospital Carlos III (C/ Sinesio Delgado 10) y Centro de Vacunación del Ayuntamiento de Madrid (C/ Montesa, 22).

El certificado se emite en formato digital o en papel, en español y en inglés, e incluye un código QR sellado por la Consejería de Sanidad. Un pasaporte que te va a permitir viajar por toda la Unión Europea sin restricciones y sin necesidad de hacer cuarentena.

La Consejería de Sanidad ha homologado asimismo a 29 laboratorios privados, y previa petición, para emitir, antes de un viaje, el documento de prueba diagnóstica negativa que precise el interesado. De esta forma, cualquier ciudadano que se haya vacunado, que se realice una prueba diagnóstica en estos laboratorios o que haya constancia clínica de su recuperación sobre un proceso COVID, podrá solicitar la obtención de los Certificados COVID Digitales.