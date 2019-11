Paradas a demanda para mujeres y niños

Es un proyecto piloto "pionero" en la Comunidad de Madrid para que las mujeres y los menores de edad puedan pedir "paradas a demanda" en varias líneas nocturnas de autobuses interurbanos en Fuenlabrada, Leganés, Las Rozas, Pinto y Valdemoro.

En concreto, el proyecto se empezará a implantar entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Las líneas precursoras serán la N-802, N-803 y N-804 (que pasan por Fuenlabrada y por Leganés), la línea N-903 (Las Rozas) y la línea N-401 (que tiene paradas en Pinto y Valdemoro).

¿Qué significa esto de paradas a demanda? ¿Te llevan hasta la puerta de tu casa?

No. Lo que ofrece es que en un punto intermedio entre dos paradas, el que los menores o las mujeres elijan, pueden pedirle al chófer que pare el autobús y así bajarse más cerca de casa y evitar que alguien que no desean, se baje con ellos.

En COPE nos hemos acercado hasta el Intercambiador de Plaza Elíptica para encontrar usuarios de estos autobuses. Hemos hablado con Sara y Ángela, dos jóvenes a las que les encanta la medida porque ellas sí que han tenido miedo volviendo a casa.

Sara nos ha dicho que le viene bien el servicio, que lo aprovechará. “Es que soy chica y, a veces, voy por la calle y miro hacia todos los lados. A veces pienso que hay un hombre persiguiéndome”.

Ángela, por su parte, alguna vez se ha cruzado con alguien y no lo ha pasado bien. “No sabes con quién te vas a encontrar. Me he llegado a cambiar de acera por ver algo raro. Este servicio ayudará, sobre todo por las noches, cuando las paradas son más largas y hay menos”.

La iniciativa, que se pondrá en marcha después de las fiestas de Navidad, está pensada para reforzar la seguridad de las mujeres y de los menores de edad.

¿Cómo pueden pedirlo?

Es fácil. Cuando falte una parada, tienen que acercarse al conductor y pedirle esa parada intermedia. Además, se bajarán por la puerta delantera, para evitar que alguien más se baje con ellas.

Eso sí, tiene que haber una acera lo suficientemente ancha, de al menos 1'5 metros, para que no haya ningún riesgo ni para los que bajen del autobús, ni para el resto de coches. El criterio del conductor será clave en esas paradas.