Otro diputado de Cs en la Asamblea anuncia que abandona el partido por discrepancias con la dirección

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Enrique Martínez Cantero ha anunciado este jueves que deja la formación naranja por discrepancias con la dirección del partido y la forma de gestionar el Grupo Parlamentario.

La baja de Martínez Cantero se une a la de los también diputados madrileños Sergio Brabezo y Marta Marbán, así como a la de otros ocho diputados del Congreso y tres senadores de la formación.

En un mensaje publicado en su cuenta persona de Twitter, recogido por Europa Press, el diputado en la Asamblea ha indicado que toma esta decisión "por dignidad personal y por responsabilidad con la sociedad madrileña" y ha lamentado con "gran tristeza" que su compromiso con el partido "llega hasta aquí" al no compartir ni poder defender "el rumbo que ha tomado la dirección" de Ciudadanos.

Entre otras razones, el diputado madrileño ha señalado que ha echado en falta "un liderazgo basado en la escucha, el consenso y el interés general", un liderazgo "que no se puede ejercer sin asistir a las reuniones con el Grupo Parlamentario y sin tener contacto personal con los diputados".

"Es una lástima porque era un grupo fuerte, lleno de conocimiento y de vocación que se quedó sin ser escuchado de la manera que se merecía. Un Grupo que tenía la capacidad de construir los acuerdos que necesita la sociedad", ha lamentado.

En este sentido, ha concretado que ha esperado a anunciar su decisión una semana a la espera de obtener "explicaciones que no han llegado" al respecto y ha trasladado su apuesta por un gobierno "con amplio respaldo parlamentario que permita superar la crisis sanitaria, defender la democracia liberal, transformar la economía y acompañar a los que más lo necesitan con políticas sociales innovadoras y eficaces".

"Mi último sueño en esta aventura hubiera sido poder compartir una lista electoral liberal en la que estuviéramos representantes de las formaciones políticas que creemos en estos principios. Pero este punto de vista no ha querido ser escuchado", ha lamentado.

Además, aduce como otra razón para salir del partido la imposibilidad de convivir por más tiempo "con los mensajes ofensivos o que faltan a la verdad que se están lanzando en redes" y que, además, "no aportan nada a lo que los madrileños necesitan".

El martes se supo que dos diputados de la Asamblea de Madrid, Marta Marbán y Sergio Brabezo, que era el portavoz adjunto de Cs en la Cámara, se daban de baja como afiliados.

Este último se va ante "la deriva insensata" de la formación naranja que, según ha dicho, puede hacer que la Comunidad de Madrid acabe gobernada por Más Madrid y Unidas Podemos. "Ya no reconozco al partido político al que me afilié con tanta ilusión porque Arrimadas ayer cerró esta crisis en falso y sin ninguna autocrítica", ha manifestado.

Además, Brabezo y Marbán han asegurado que ellos y sus compañeros en la Asamblea fueron instados por la dirección de Cs a firmar una moción de censura contra Díaz Ayuso, algo que ha sido desmentido por la dirección nacional del partido.

El motivo por el que Marbán no quiere seguir en Ciudadanos es porque ya no se identifica con lo que esta pasando en el partido y "lo que no se comprende no se defiende", según ha afirmado. Tanto ella como Brabezo han rechazado que Aguado repita como cabeza de lista en las elecciones del 4 de mayo.