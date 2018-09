Objetivo: Dejar el coche en casa

Dejar el coche en casa, porque el objetivo es cambiar los hábitos para hacer que Madrid se parezca más a Estocolmo o Copenague y no tanto a Pekín o México DF, ciudades, en las que puedes ir a todas partes en coche, pero sin olvidarte de la mascarilla. Así lo ha expresado el Ayuntamiento de Madrid que ha puesto en marcha un plan de Movilidad para ir preparando a los conductores a la puesta en marcha de Madrid Central. Entrará en funcionamiento el próximo día 23 de noviembre. Por eso habrá más agentes de movilidad y una página web para saber cuáles son las incidencias. Se llama www.madrid.es/incidencias tráfico. Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente y Movilidad ha explicado que la transformación de la ciudad no tiene que ser desde la perspectiva del tráfico, sino desde el cambio de mentalidad.

Recuerda que a Madrid Central solo podrán acceder los vehículos de los residentes, o los que tengan etiqueta Cero o Eco. Si tu coche tiene etiqueta B o C también podrás acceder, pero únicamente para ir a un aparcamiento público o privado. Si tu coche no tiene etiqueta, es antiguo, no podrás acceder tampoco a un estacionamiento o parquing.

Si eres un invitado de un residente, (cada residente dispone de 20 invitaciones al mes), podrás acceder con cualquier coche, incluso sin etiqueta, al menos de momento. Eso si, solo podrás aparcar un máximo de 2 horas.

Las sanciones son de 90 euros. Al principio no se multará, serán solo avisos, pero en un tiempo razonable, comenzarán a multar.