Nuevo cribado poblacional para detectar cuanto antes el cáncer de cuello de útero en Madrid

Si eres mujer y tienes entre 25 y 65 años, tienes que saber que entras dentro del nuevo programa que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid: el de detección precoz del cáncer de cuello de útero.

Se trata del tercer cáncer más común entre las mujeres, tras el de mama y el de colon. Su incidencia es de 7,84 casos por cada 100.000 mujeres, con una media de mortalidad en torno a los 51 años. “Hasta ahora lo que teníamos era sólo un cribado oportunista, es decir, una paciente va al médico y ya que está ahí se le hace una citología”, nos explica a Cope Pluvio Coronado, Jefe de la Unidad de Oncología Ginecológica del Hospital Clínico San Carlos.

De ahí que la Comunidad de Madrid haya apostado ahora por hacer un cribado poblacional “para no llegar sólo a aquellas pacientes que acuden por algún motivo a un médico”, asegura este doctor. “El cribado poblacional se hace para que todo el mundo pueda entrar. Queremos conseguir una cobertura de, por lo menos, el 70% de toda la población de Madrid”, concluye.

Para participar en este programa simplemente hay que esperar a recibir una carta o un SMS en tu móvil. Y una vez que se reciba esta invitación, citarte con la matrona de tu centro de salud.

En total se va a convocar a dos millones de madrileñas aunque es verdad que se va a hacer en tres fases. La primera va a comenzar este mes de abril en 20 centros del área de salud del Hospital Ramón y Cajal y se va a empezar a llamar a las pacientes a partir de los 35 años, al ser la franja de edad con mayor riesgo de padecer este enfermedad.

En caso de que el resultado de la citología sea positivo, se establecen dos rangos según el riesgo. Si es intermedio, se hace un seguimiento con la matrona, pero si el riesgo es alto, se citará a la paciente en la unidad de colposcopia de su hospital de referencia.

Si el test es negativo, el riesgo se considera bajo y, por tanto, se realizará un nuevo cribado en 3 años para las mujeres entre los 25 y 34 años, y en 5 años para aquellas que tengan entre 35 y 65.

El doctor Coronado nos explica por qué: “Las pautas están establecidas por los centros internacionales, no nos las invitamos nosotros. Estas pautas dicen que si una mujer no tiene el virus del papiloma humano podemos asegurar que en 5 años, no va a tener una lesión de alto grado ni va a tener por tanto, un cáncer”.

Casi el 100% de los casos de cáncer de cuello de útero vienen provocados por una infección previa del virus del papiloma humano, de ahí que este doctor indique también la importancia que tiene la vacuna como medida de prevención. “Este cribado lo que quiere es evitar que aparezca un cáncer, porque si ya ha aparecido, ya hemos llegado tarde. Es lo que llamamos la prevención secundaria, la prevención primaria es la vacuna del papiloma humano”, mantiene el Jefe de la Unidad de Oncología Ginecológica del Hospital Clínico San Carlos.

Más del 90% de las mujeres infectadas por el virus del papiloma humano lo suele eliminar espontáneamente con el paso del tiempo. Pero si se mantiene durante más de 10 años, es cuando se pueden producir cambios en las células del cuello del útero y aparecer el tumor.