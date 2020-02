La nueva línea 001 cubre sus nueve kilómetros por el centro en poco más de media hora

Salimos de la estación de Atocha, junto al Cercanías, y en solo 5 minutos ya estamos frente al Museo del Prado. Justo antes hemos parado en el Paseo de la Infanta Isabel (primera parada de la 001). Dejamos atrás el buque insignia de la cultura española (y su feliz circunstancia artística bicentenaria), pasamos por la Plaza de Cánovas del Castillo (más conocida en el imaginario atlético y del resto de la humanidad como de Neptuno) y enfilamos hacia la diosa Cibeles (feliz de inhalar menos malos humos gracias a este ecobús). El conductor ya tiene que demostrar sus habilidades al volante al saltar cuatro carrilles de tráfico para hacer el giro a la izquierda y enfilar la calle Alcalá hasta plantarnos en el inicio de la legendaria Gran Vía. Nos situamos ya frente al edificio de Metrópolis y solo han pasado 12 minutos desde que "zarpamos" de la estación de Atocha. Aquí ya viene el meollo del asunto. La Gran Vía no sería lo mismo sin su atasco cotidiano. La velocidad de crucero baja considerablemente mientras vamos alcanzando las 5 paradas previstas en esta gran arteria del corazón de Madrid. Pasan 28 minutos desde que salimos de Atocha y ya estamos en la Plaza de España donde se bajan unos cuantos viajeros. La calle Princesa anuncia la recta final de esta nueva línea gratuita y eléctrica con otras 5 paradas. En 36 minutos (6 más tarde de lo previsto por los cálculos municipales), el flamante autobús llega a buen puerto en el intercambiador de Moncloa, calle Arcipreste de Hita.

Los primeros viajeros de la linea 001 se muestran satisfechos con la experiencia (sobre todo con la idea de no tener que rascarse el bolsillo) aunque algunos cuestionan que estos diez autobuses eléctricos del nuevo recorrido vayan a disuadir a muchos conductores de aventurarse a internarse por el centro en sus vehículos privados. Victor, el primer viajero que se sube a bordo de este buque del asfalto, asegura a COPE que "la creación de esta línea es una buena idea aunque, al ser gratuita, creo que se va a llenar con facilidad y no va a retirar muchos coches del centro". Felipe está encantado de estrenar la 001:" "huele a nuevo. He venido a conocer la línea y disfrutar del viaje. Me parece muy bien. Creo que puede contribuir a que la gente se anime y deje sus coches en casa". María Clara también se declara muy fan de esta nueva línea: "me parece una idea fantástica en todos los sentidos. Ojalá sea un éxito y la gente se conciencie de que el transporte público en Madrid es maravilloso". Hernando apunta: "yo pensaba que la única ciudad con transporte gratuito en Europa era Luxemburgo y ahora pienso qué rápido vamos. Merece la pena usar el tranporte público. El coche en el centro no sirve para nada".

La EMT prevé que casi cinco millones de viajeros se suban cada año a esta nueva línea 001, unos trece mil al día, con más de dos millones de euros de presupuesto. A partir del 3 de marzo se unirá otra línea gratis total y cero emisiones, la 002, que unirá la Puerta de Toledo con Argüelles con 19 paradas.

Dos líneas nuevas con nombre de espía y licencia para cruzar ese territorio inhóspito llamado Madrid Central.