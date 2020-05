Varios municipios de la Comunidad se han visto afectados por las fuertes lluvias

La Comunidad de Madrid se encuentra en alerta amarilla por fuertes tormentas y lluvias en toda la región. Desde las 12 de la mañana del lunes muchos municipios han amanecido con granizo. La espectacular tormenta ha frustrado los planes de muchas terrazas que iban que se estrenaban en la esperada fase 1.

Municipios como Coslada, Rivas, San Fernando han sido de los más afectados, pero también en la zona Este de la capital, Vicálvaro, Canillejas, el Barrio del Aeropuerto llegando incluso hasta la terminal 4. La fuerte tormenta atravesó parte del techo de la terminal provocando una cascada de agua. En apenas cinco minutos las calles estaban inundadas, a los coches se les subía el agua por encima de las ruedas y los comercios achicaban agua.

Los Bomberos de la Comunidad y del Ayuntamiento tuvieron que realizan 150 intervenciones. Por suerte, no ha sucedido nada grave. En COPE hemos hablado con varios vecinos de Coslada, en este municipio no es la primera vez que se encuentran en esta situación, llevan más de cuarenta años sufriendo estragos por las fuertes tormentas. “En la zona donde residen mis padres se formo una balsa, lo que provocó que se les inundara el garaje. Pero no fueron los únicos protección civil, un centro de osteopatía la ONG Sonrisa Digna y una peluquería” afirma Irene, vecina del municipio.

Llevan años reclamando al Ayuntamiento de Coslada, que mejoren las instalaciones de canalización, “teníamos más canalización antes que ahora, al asfaltar de nuevo las carreteras de la zona, llegaron a tapar alcantarillado que nos servía bastante para que no llegara a una inundación” añade Irene.

Han sido varias las consecuencias de la tormenta, provocando varios destrozos en los árboles o en los comercios. Una de las peluquerías de la zona también se vio afectada por los efectos de las fuertes lluvias. “Nosotras estábamos dentro de la peluquería, movimos el coche como pudimos para salvarlo y ya nos quedamos dentro atrapadas. Echamos el cierre del local y ya no había manera de salir, el agua se estaba metiendo dentro y se nos han roto todos los muebles” afirma Laura, trabajadora de la peluquería.

Los servicios de limpieza han trabajado sin descanso para limpiar todo el barro en las zonas más afectadas.