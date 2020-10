Multas por aparcar mal patinetes, bicis y motos

Los patinetes, bicicletas y motos se acumulan en las aceras de la capital, llegando a crear, en algunas ocasiones, carreras de obstáculos por encontrarse estacionadas donde no tienen que estar. Por este motivo, el Área de Medio Ambiente y Movilidad ha decidido aprobar una nueva medida para resolver este problema. Los controladores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) podrán multar a aquellas personas que dejen patinetes, bicis y motos de alquiler mal aparcadas. Esta norma entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero.

Estas multas van a ir desde los 30 a los 200 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Al tratarse de vehículos de alquiler, la denuncia va a recaer sobre la empresa, pero como es evidente el importe será para el usuario infractor. Con esta nueva medida, el Área de Medio Ambiente tiene como objetivo despejar al máximo las aceras. Para que sea esto posible se van a instalar más estacionamientos específicos reservados para cada tipo de vehículos en las calzadas y así evitar que se aparquen en las aceras. Se han adquirido 426 nuevos aparcabicis que se van a colocar en 83 puntos de la ciudad. Por tanto, se va a aumentar la red actual llegando a contar con un total de 1.573 plazas.

La mayoría de ciudadanos están de acuerdo con esta medida. “Eso incivismo, eso no puede ser. O puedes tropezar o puedes descuidarte. A mí me parece bien, me parece bien que a la gente se la multe y tenga una responsabilidad porque si todos obraran bien no habría que estar todo el día con la multa.” Nos los ha contado Francisca. “Nunca he probado un patín. Me parece razonable poderles multar, si no están bien aparcados pues lógicamente generan un perjuicio a los viandantes. Lo suyo sería habilitar unos estacionamientos adecuados para los patines.” También opina lo mismo Miguel Ángel. El objetivo es evitar que se aparquen los patinetes, bicis y motos en las aceras y para que sea posible se van a habilitar 426 nuevos aparcabicis en 83 puntos distintos de la ciudad. Este nuevo plan supone aumentar un 50% la red actual para acabar con estas infracciones.