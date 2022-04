La mejor réplica de la Sábana Santa se expone estos días en Madrid

Si hay una reliquia que es venerada y estudiada en el mundo entero es, sin duda, la Sábana Santa de Turín. Un lienzo que muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre que ha sufrido la misma pasión y muerte que describen los Evangelios sobre Jesús de Nazaret. Hay cerca de 50 copias repartidas por todo el mundo y una está justo en la Comunidad de Madrid.

Sólo en España hay 20 de esas reliquias. Se considera copia a la réplica que ha estado en contacto directo con la original, que se encuentra custodiada en la Catedral de San Juan Bautista, de Turín, en Italia. De todas las réplicas que hay, la que mejor conservada está es la que tenemos en el municipio madrileño de Torres de la Alameda, a sólo 40 kilómetros de la capital.

Llegó allí hace 400 años, aunque no se sabe muy bien cómo. Andrés es el encargado de su exposición al público, y nos ha contado a Cope algunas de las teorías que existen sobre su llegada: “Hay varias posibilidades, una de ellas hace referencia a una persona del pueblo que era canónico penitenciario en Cuenca y que volviendo a su convento desde Madrid pudo dejar aquí esta copia que le había regalado”.

Sin embargo, otras hipótesis apuntan a un matrimonio de alta alcurnia de este municipio: “Podría ser también que fuese un regalo a los Condes de Montesclaro que son los que, en la misma época de la Sábana Santa, financian la construcción de la iglesia de Torres de la Alameda”, nos cuenta Andrés.

De lo que no hay duda es de que estuvo en contacto con la auténtica Sábana Santa. En la propia réplica aparece una leyenda escrita donde explica claramente que el 3 de mayo de 1620estuvo en contacto directo con la original de Turín. Ésta es una de las copias que mejor se conserva en todo el mundo y eso que no lo ha tenido fácil en estos 4 siglos de vida. “Durante la Guerra Civil tuvo que ser escondida y la leyenda del pueblo dice que fue enterrada para que no pudiesen encontrarla”, confiesa Andrés.

Durante todo el año está guardada en un cofre especial, hecho con materiales específicos que la protegen de la humedad, de los cambios de temperatura y de posibles incendios. Este cofre se ubica en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Pero estos tres días de Semana Santa, la Sábana sale de él y se lleva a la Ermita de la Soledad donde puede verse desde el Jueves hasta el Sábado Santo desde las 11 de la mañana hasta la 13:30 de la tarde.

Unas 400 personas suelen acercarse cada año a Torres de la Alameda para ser testigos de su existencia.