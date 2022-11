La mejor profesora de España da clase en Pozuelo de Alarcón

¿Sabías que la mejor profesora de España es madrileña y da clase en Pozuelo de Alarcón? Se llama Miriam Galán y aunque lleva 20 años trabajando en lo que más le gusta, la enseñanza, nunca olvidará este 2022. Y es que Miriam ha sido distinguida como la mejor profesora de España en la quinta edición de los prestigiosos premios Global Teacher Awards.

En declaraciones a Herrera en Cope en Madrid, Miriam nos ha confesado que, cuando leyó el correo en inglés que la proclamaba ganadora, "no me lo creía". De hecho, tuvo que cotejarlo con sus compañeras para confirmar que era real y aún así "me costó varios días asimilarlo", asegura.

Para Miriam este galardón es un "chute de autoestima", pero, sobre todo, un premio para una etapa escolar, el primer ciclo de Infantil, que en nuestro país, dice, no tiene el reconocimiento que se merece. “Aquí en España hay mucha gente que ve mi trabajo como labor asistencial no pedagógica”, nos confiesa. “Nos tienen un poco apartados, pero también tenemos una labor educativa muy importante”, recuerda.

Actualmente da clases a niños de un año en una escuela infantil de Pozuelo de Alarcón. Pero, a pesar de su corta edad, Miriam asegura que lo dan todo en el aula: “Son muy pequeños, son diminutos pero aportan muchísimo. A mi lo que más me gusta es contar cuentos y la animación a la lectura. Hacemos muchas representaciones y trabajamos mucho con las nuevas tecnologías”, explica.

Además de dar clase, Miriam está detrás de un blog de educación que comenzó a dar sus primeros pasos en la cuarenta para ayudar a los padres a hacer más llevadero unos momentos muy raros para todos. Labor por la que también ha recibido ya varios galardones.