Más exámenes de conducir este verano que en julio y agosto de 2019

El coronavirus nos ha limitado en muchos ámbitos de nuestra vida, pero en otros no se han producido apenas cambios. Es el caso de los exámenes de conducir. El verano suele ser una época de mucha demanda para obtener el permiso de conducción. En las autoescuelas no solo se ha continuado realizando estas pruebas sino que se ha notificado un aumento de las mismas, respecto al verano del año pasado. Durante los meses de julio y agosto se han registrado más de 450.000 en España, que supone más de 2.000 exámenes más que en el verano de 2019. De esta cifra total, 45.000 corresponden solo a la Comunidad de Madrid. A pesar de la situación de pandemia en la que aun nos encontramos, los madrileños no han dejado de tener ganas de conducir un coche. La Dirección General de Tráfico fue el primer organismo en retomar los exámenes después de los meses de parón por la pandemia. La Jefatura Provincial de Tráfico y las autoescuelas decidieron reanudar las clases en la fase dos de la desescalada y, a partir de ese momento se volvieron a realizar exámenes para la obtención del permiso de conducción. La pandemia y la nueva realidad han obligado a imponer protocolos y medidas sanitarias que aseguren el control de los contagios. “Había mucha gente, pero sí se mantenían algunas medidas de seguridad, como guantes, mascarillas y gel desinfectante”. Enrique, de 20 años se ha sacado hace unos días el carnet de conducir, y también contaba que notó especialmente la cantidad de gente dispuesta a examinarse. La DGT, junto a los examinadores y las autoescuelas trabajaron para hacer frente a la nueva normalidad y poder atender a toda la demanda de los permisos de conducción y al mismo tiempo, garantizar la seguridad y la contención de la enfermedad. Se anticiparon al verano y aumentaron el número de examinadores, además de habilitar horas extraordinarias voluntarias, fuera de la jornada laboral para poder asistir a toda la demanda. Por esta razón, se han conseguido hacer exámenes de conducir todos los días de julio y agosto, según confirma la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid.