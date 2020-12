Manuela Carmena confiesa qué le respondió a un fan que le dijo que “odiaba a Esperanza Aguirre”

La que fuera alcaldesa de Madrid durante cuatro años, Manuela Carmena, ha confesado este viernes en una entrevista el curioso episodio que vivió con uno de sus votantes cuando, en plena calle, le detuvo para asegurarle que “odiaba a Esperanza Aguirre”, ex presidenta de la Comunidad. Además, la ex jueza detallaba qué fue lo que más le sorprendió cuando ganó las elecciones de 2015 y ha mandado un recado a los políticos que aprovechan la crispación para ganar votos.

En concreto, Manuela Carmena explicaba esta semana en una entrevista en Onda Madrid que la tensión y las discusión que se viven en el mundo de la política tanto municipal como autonómica o nacional no son reales, sino que se trata de una teatralidad. “Yo creo que el diálogo político no es real, es como muy teatral. Es un diálogo de enfrentamiento brutal”, comentaba en los micrófonos la que fuera la líder en la capital de Más Madrid, ahora ya retirada de la vida política.

El líder de Más País, Iñigo Errejón, junto a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, durante el mitin de cierre de la campaña en 2019

Carmena y el whatsapp que recibió de la oposición

“Supongo que en otras épocas no ha sido así, sino que caminos a sustituir un diálogo sincero por uno teatral en el que el enfrentamiento tiene un protagonismo brutal, diferenciarse insultando y menospreciando al otro”, criticaba la ex alcaldesa de Madrid en los micrófonos de la radió pública autonómica. Además, Carmena contaba que, mientras PP o Ciudadanos le “insultaba” en el pleno, a la vez le escribían por privado: “Pero eso no tiene nada que ver con la realidad, yo he estado en un plenario del Ayuntamiento de Madrid con el dolor de ver que la oposición me estaba denigrando y a la vez, recibir un whatsapp de ellos diciéndome que no me lo tomara en serio, que era estupenda”, revelaba.

“Mi gran sorpresa con la política ha sido la agresividad, para buscar no sé qué. Esa teatralidad hace que la ciudadanía genere odio y antipatía”, lamentaba la ex dirigente de Más Madrid.

La respuesta a un joven que odia a Esperanza Aguirre

Y es que, entre todas las anécdotas que ha revelado Carmena en la entrevista, una ha llamado especialmente la atención: el encuentro fortuito con uno de sus seguidores. “Yo una vez me encontré un joven muy agradable, saludó muy contento, le gustó lo que yo hacía, y por satisfacerme o darme un gusto me dijo: “ay, cómo odio a Esperanza Aguirre”, comentaba.

Eso sí, la ex alcaldesa ha zanjado el episodio explicando que fue tajante con el joven a la hora de pararle los pies y, sorprendentemente, salió al paso para defender a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo le dije: “Pero chico, no la odies”, y se quedó desilusionado. La gente se cree que los discurso agresivos y descarnados son verdad, cuando no lo son.