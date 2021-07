Madrid pide que se equiparen las normas para el pasaporte covid

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho este jueves que el Ministerio de Sanidad debería "marcar unas pautas homogéneas" en todas las comunidades autónomas para el pasaporte covid, y que para poder pedirlo en locales de ocio y comercio "hacen falta vacunas suficientes".



La sanidad madrileña ha inoculado alrededor del 96 % de las vacunas recibidas, aunque las reservas se van reduciendo "cada vez más", ha dicho tras visitar el Hospital Nuestra Señora del Rosario.

Tras recibir el miércoles 78.000 vacunas de Moderna que se esperaba desde el viernes pasado, ha explicado que, como "mala noticia", la región recibirá 3 % menos vacunas de Pfizer, lo que supondrá -ha dicho- "afinar mucho" en las primeras dosis.



Aproximadamente el 80,7 % de la población diana madrileña ha recibido la primera dosis y que el 64 % tiene la pauta completa.

Madrid prosigue su campaña de vacunación como la había previsto y, aunque "hacen falta más vacunas", la Comunidad garantiza las segundas dosis de las vacunas Pfizer, Moderna y de AstraZeneca.

También ha afirmado que "lo correcto" y prioritario es irse de vacaciones con la pauta completa, aunque "la inmunización no peligra si uno se vacuna más tarde".



Respecto al pasaporte covid, el consejero ha dicho que no fue un asunto tratado en el consejo interterritorial y ha añadido que el ministerio debería "marcar unas pautas homogéneas" en todas las comunidades autónomas para poder exigirlo.

El consejero considera que "para pedir el pasaporte covid, en el caso de que se implantase, en los locales de ocio y comercios, hacen falta vacunas suficientes, pues hay grupos de personas que aún no han tenido acceso a la vacuna" y no podrán disponer entonces del pasaporte.



En cuanto a la incidencia acumulada, hoy se registran 750 casos a 14 días y que es una "pequeña buena noticia" el hecho de que la incidencia a siete días lleva tres días descendiendo levemente.