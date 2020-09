Madrid pide a los colegios que escolaricen juntos a los gemelos y mellizos para minimizar los contagios

Aunque Hugo y Mónica son dos veteranos en esto del cole, van a cursar 6º de primaria en el Colegio San Buenaventura, éste va a ser un comienzo de curso muy especial. No sólo por las medidas anticovid sino porque, por primera vez en su vida, van a ir a la misma clase al ser mellizos. Hugo ha tenido que cambiar de compañeros pero no le importa. Le gusta la idea de ir con su hermana aunque no para siempre: “A mi me parece bien estar un año de cada tres con ella, pero estar sin ella también”, confiesa.

Lo que más les atrae es poder preparar los deberes y los exámenes juntos, algo que era imposible hasta ahora como nos ha contado Mónica en Herrera en Cope en Madrid: “Antes, cuando estábamos en distintas clases, nos mandaban deberes diferentes y ahora van a ser iguales”.

En su misma situación se encontrarán mañana muchos otros gemelos y mellizos de 4º a 6º de primaria, ya que Madrid se ha convertido en la primera Comunidad Autónoma en pedir a los colegios que escolaricen juntos a estos hermanos, con el fin de reducir los posibles contagios por coronavirus y sus correspondientes cuarentenas de alumnos.

Para ello el colegio tiene que contar, lógicamente, con más de una clase por curso. Supone un paso más a favor de aquellas familias que llevan mucho tiempo reclamando que no se separe a los hermanos. Aunque, en este caso, la decisión venga motivada por la pandemia que sufrimos, puede servir de precedente para futuros cursos.