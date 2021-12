Madrid se llena para el puente de la Inmaculada

Ómicron no frena las vacaciones. Aunque la nueva variante ha vuelto a sacar el debate a la calle sobre si aumentar o no las restricciones, los datos del turismo en Madrid son casi prepandémicos. El sector hotelero espera un 73% de ocupación en la región y en la sierra, la ocupación de hoteles, hostales y casas rurales está al 80%. Y todavía quedan los rezagados.

El aumento de casos no ha supuesto cancelaciones. La sierra de la región vive su mejor momento. Enrique Tendero, responsable de la Central de Reservas de Guadarrama, defiende que la pandemia les ha puesto en el punto de mira. “Estamos mejor que antes del covid. Este puente siempre es bueno porque no es época de playa y la gente prefiere la sierra. Pero estamos mejor. La gente se ha dado cuenta de que estamos aquí”. Quién se va a resistir, dice, a los paisajes de la sierra.

Aún así, a pesar de las cifras de hoteles y restaurantes, hay sectores dedicados al turismo que no terminan de recuperarse. Las agencias de viajes aún no han percibido la subida. Antonio regenta una en la capital. Dice que cancelaciones para el puente, ninguna, solo a Marruecos por las restricciones. El vaivén de maletas no se nota en la caja: “lo que da dinero son los viajes de largo recorrido. Pero no hay ni vuelos, ni cruceros... Europa está imposible para viajar. Y América la gente ni se lo plantea”. Los clientes buscan destinos en la península y, como mucho, Canarias. En esas reservas no se aprecia el movimiento de dinero.

Ocupación disparada y sin cancelaciones. Este puente de la Inmaculada promete ser optimista en lo económico. Veremos cómo avanzan los datos de la pandemia.