Madrid se derrite ante el I Salón Internacional del Chocolate

Uno de los planes más dulces este fin de semana será sin duda el Salón Internacional del Chocolate, que comienza su andadura este viernes en Madrid ubicado bajo la Galería de Cristal del Ayuntamiento de la capital. Detrás de esta iniciativa que por primera abre sus puertas está Francisco González, presidente de la Fundación Villa y Corte del Chocolate, una entidad que nace de la unión de las principales y más tradicionales empresas de Madrid. González afirma que todas ellas, junto con el Ayuntamiento de Madrid, pensaban “que había que recuperar un espacio para que el chocolate tuviese su hueco en Madrid”.

Y nada más lejos de la realidad. En su primer día su presidente lanza ya una llamativa propuesta: convertir una de las creaciones del salón, la menina de chocolate, en símbolo gastronómico de Madrid. “En Carnaval tendremos la sardina, y en otoño la menina de chocolate”.

En cuanto a objetivos, nos comenta que el salón busca reunir a los amantes del chocolate en torno a un conjunto de expositores. Se busca acercar a los usuarios a conocer los países productores de primera línea, como es por ejemplo la República Dominicana, país invitado en esta primera edición. Un acercamiento para entender el proceso desde la propia materia prima, el grano del cacao, hasta que se convierte en una tableta que podemos degustar.

Y es que pese a que en pleno siglo XXI la elaboración pasa en su gran mayoría a automatizarse, numerosas empresas siguen apostando por la elaboración artesanal. Entre otros, se encuentran productores como Matías López, reconocida marca productora de chocolate. Su actual presidente y CEO, Manuel de Cendra y Aparicio, V Marqués de Casa López, nos cuenta que el proceso no ha cambiado. Se realiza de manera artesanal moldeando y vibrando cada una de las tabletas para conseguir un grosor único con el fin de que se fundan en la boca.

No obstante, pese a contar con grandes productores, “España hoy no es líder”. Así de rotundo se muestra González explicando que las grandes multinacionales se han hecho con las empresas españolas que no pudieron pasar el tránsito generacional. Pese a ello, afirma que “no tiene sentido” puesto que España tiene una gran cultura y maestros chocolateros. Para ello su solución es “atacar el mercado como hay que atacarlo en el Siglo XXI”.

Entre las numerosas exposiciones, talleres y expositores que podemos ver durante los tres días del evento, destaca la presencia de Nikita Harwich, el historiador más importante del chocolate según afirman desde la propia organización, quien ha presentado su obra “La historia del Chocolate”. Además, durante todas las jornadas se podrá asistir al taller de meninas para poder convertirse en un maestro repostero y crear una menina propia que poder probar después.

Y cuando caiga la noche del sábado, la República Dominicana trae la mejor música del caribe para digerir lo comido durante todo el día. Un salón que permanecerá abierto desde el viernes 14 de hasta el domingo 16 de septiembre para alimentar con sabor a postre a los más golosos que se acerquen a degustar sus propuestas.