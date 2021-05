Madrid administrará segundas dosis de AstraZeneca si Sanidad no toma una decisión al respecto

La Comunidad de Madrid empezará a inocular las segundas dosis de la vacuna de AstraZeneca a las 141.000 personas que ya han recibido la primera si el Ministerio de Sanidad no toma una decisión al respecto "en los próximos días o semanas".



En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno en funciones, la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que la Consejería de Sanidad está planteando que "no se tire ninguna dosis".



"Si el Ministerio de Sanidad no se pronuncia en los próximos días o semanas, tendrán que administrarse para que no se pierda el efecto de la primera (dosis)", ha afirmado Ayuso.



Dado el "ritmo" de vacunación "incierto", según la presidenta en funciones, será "difícil" alcanzar la inmunidad de rebaño anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero espera "no volver atrás ahora".



"Madrid está preparada para seguir macrovacunando pero tienen que llegarnos las dosis", ha sostenido.



Precisamente, respecto a la segundadosis de AstraZeneca a menores de 60 que ya recibieron un primer pinchazo, la Comisión de Salud Pública recordó el martes que el pasado 30 de abril acordó espaciar la pauta de 12 a 16 semanas de manera temporal hasta contar con más información de farmacovigilancia antes de decidir cómo terminará de inmunizarse este grupo, si con esta marca o con Pfizer.



En el documento recuerda que, tras esa ampliación del intervalo entre dosis, los primeros menores de 60 años vacunados con AstraZeneca deberían recibir su segundadosis en la semana del 24 de mayo.



Pero, una vez se tome la decisión de cómo será su inmunización completa, plantea retomar el intervalo de "10-12 semanas, preferiblemente 12 semanas", que es el que se venía aplicando hasta esa fecha, tal y como consta en su ficha técnica y aconseja la Agencia Europea de Medicamentos.