Madrid abre este miércoles la vacunación de la tercera dosis para las personas entre 30 y 39 años

Los madrileños de entre 30 y 39 años podrán solicitar desde mañana cita para la tercera dosis de vacuna del coronavirus, que se abrirá el jueves, y los niños de entre 5 y 11 empezarán a recibir un mensaje para la segunda dosis.

Lo ha avanzado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en declaraciones a los medios en un acto en el Hospital del Henares, donde ha estado acompañada del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Así, ha desgranado que las personas entre los 30 y 39 años podrán solicitar la cita para la primera dosis desde mañana miércoles y será el jueves el primer día para vacunarse.

Por su parte, los niños de entre 5 y 11 años que ya se han vacunado de la primera empezarán a recibir un aviso para que se le suministre la segunda dosis, cuando se cumplan ocho semanas de la inoculación de la primera. A través de un mensaje de texto los padres o tutores de los pequeños podrán confirmar la cita que se les ofrece en el mismo centro donde recibieron la primera.

El objetivo es facilitar los trámites a las familias para que puedan completar en plazo la pauta de inmunización de sus hijos. Si no puedan acudir a la cita que reciban por SMS en su teléfono móvil, podrán cambiarla a través del enlace que les será facilitado en el propio mensaje y que les dará acceso a la aplicación de autocita, introduciendo el DNI o el Código de Identificación Personal Autonómico CIPA) que figura en la Tarjeta Sanitaria pública. Aquellos ciudadanos que no dispongan de estos datos y no puedan acceder recibirán un nuevo SMS en los siguientes días con otra fecha para la vacunación de sus hijos.

Hasta el momento un total del 42,5% de la población de la región en esa franja de edad (5 a 11 años) ya ha recibido la primera inoculación, concretamente más de 210.100 menores, han destacado desde el Gobierno regional.

Además, la presidenta ha explicado que tras el acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión de Salud Pública a nivel nacional, se reduce de 6 a 5 meses el plazo para que los vacunados de segunda dosis con Pfizer o Moderna (ARN mensajero) puedan recibir la tercera dosis (dosis de refuerzo). Para los inmunizados con Janssen o con pauta completa de Astrazeneca se mantiene el plazo de tres meses para administrar la dosis de refuerzo.