Madrid 360. Una web para no perderse

La nueva ordenanza ya está aprobada y entrará en vigor en los próximos días. Son muchas las novedades y puede que te surjan dudas sobre los lugares por los que podrás circular con tu coche dependiendo de la matrícula. Esta web https://madrid360.es/ ya está operativa.

La página cuenta con varias secciones, como Medio Ambiente, Movilidad Sostenible, Ayudas para cambiar de caldera o de coche para comprar otro menos contaminante, o conocer la calidad del aire a tiempo real, dato a tener en cuenta porque el precio del aparcamiento regulado, el SER, dependerá de los niveles de contaminación.

Pero además contará con el apartado ¿Cómo me afecta? en el que podrás ingresar la matrícula de tu vehículo y saber por los lugares por donde podrá circular y las limitaciones. Incluoso aparece un mapa donde se marca el límite, por ejemplo si se trata de un vehículo sin etiqueta.

Una web que se actualiza continuamente, además si quieres estar permanentemente informado de cualquier novedad, puedes suscribirte a la newsletter donde recibirás toda la información actualizada a una cuenta de correo, sin necesidad de entrar en la página.

Una página web donde encontrarás todo lo relacionado con la nueva ordenanza, mapas, limpieza y gestión de residuos, fomento del transporte público, bicicletas y otros vehículos de Movilidad personal. También todas las noticias sobre la nueva ordenanza. También cuenta con una APP para poder descargártela en el móvil.

La ordenanza entrará en vigor en el momento en el que se publique, es decir, con toda probabilidad la semana que viene. Las cámaras no multarán hasta dentro de 2 meses, porque hay que verificar el funcionamiento de las cámaras, pero si un agente de la autoridad te pilla dentro del área restringida sin tener autorización, te puede sancionar desde la próxima semana. Las multas son de 90 euros. La zona restringida de Plaza Elíptica no comenzará a funcionar hasta diciembre y las multas que capten las cámaras no llegarán hasta febrero, pero en este caso también te puede multar un agente a partir de diciembre.