La luna (con mascarilla) vuelve a estar más cerca de Madrid con la reapertura del Planetario

En solo unas horas, el Planetario ha agotado todas las entradas para lo que queda de semana. Había muchas ganas de conocer de cerca los misterios del universo desde este Planetario de titularidad municipal.

Philip es norirlandés de Belfast, afincado en Madrid, y ha sido de los primeros en cruzar la puerta con su hija Ana de la mano. “Vivimos por aquí cerca y ya habíamos venido al Planetario un par de veces. Después de tantos meses, nos apetecía salir con los niños y visitar museos y otros sitios para hacer una actividad distinta. Nosotros hemos venido a ver una proyección que se llama El cielo de Cloe”, comenta a COPE Philip, quien afirma sentirse seguro con las medidas que ha puesto en marcha el Planetario.

Entre esas medidas, el uso de la mascarilla, gel hidroalcóholico, distancia de seguridad en todo momento, nada de grupos ni de elementos interactivos y aforo reducido a poco más de cuarenta personas cuando lo habitual son doscientas.

Santiago es otro padre joven que no se ha querido perder la oportunidad de conocer el Planetario y lo hace con su hija pequeña. “Esta iniciativa me parece muy interesante. Es una forma de dar a conocer el Planetario a los que no lo conocemos y de animarnos a repetir la experiencia. Venimos todos muy concienciados y yo estoy absolutamente tranquilo”.

La máxima seguridad posible es la mayor preocupación y el primer pensamiento cuando se ha levantado este jueves para Telmo Fernández, director del Planetario. “No vamos a consentir que vaya a haber ningún problema. Todo el personal se ha entrenado para cumplir con las medidas de seguridad. La visita se reduce a la sala de proyecciones y a una exposición muy bonita e interesante de fotografía astronómica casi en tres dimensiones. Nadie podrá entrar aquí sin entrada previa online”, explica a COPE Telmo Fernández quien asegura que “todos los trabajadores han pasado pruebas PCR antes de reincorporarse al Planetario, que pertenece al Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y que cuenta con el apoyo de la Obra Social La Caixa. Este es un día de fiesta pero de fiesta contenida porque mi máxima obsesión es que todo transcurra con normalidad; si por lo que fuera viéramos que algo nos sitúa fuera de esa normalidad tomaríamos medidas drásticas para evitarlo”.

Desde este jueves, el Planetario cuenta con dos turnos de visitas, de martes a domingo; el primero por la mañana, entre 12h y 13.30h, con proyecciones dirigidas especialmente al público infantil y el segundo por la tarde, entre las 18h y las 19.30h, con programas destinados al público general.