Los vecinos de Vallecas, sin fecha para volver a sus casas

Los vecinos del número 17 de la avenida Pablo Neruda llevan casi un mes viviendo fuera de sus casas. Están afectadas 82 familias que siguen sin poder volver a sus hogares tras la explosión de gas del pasado 5 de abril en este bloque de Puente de Vallecas. No hubo que lamentar muertes pero resultaron heridas dieciesiete personas, todas de carácter leve. Los obreros trabajan sin descanso para que los vecinos puedan volver cuanto antes a sus pisos. “Aun no hemos podido volver porque es peligroso, estamos ansiosos pero tiene que tenerlo asegurado”, ha contado a COPE Isabel, una de las vecinas afectadas.

Isabel pasa muy a menudo por su calle para ver cómo van los trabajos tras la explosión de gas que dejó al descubierto parte de la planta 13. Ella vive en el séptimo. Les dijeron que en 15 días podrían volver a sus hogares, pero aun no han podido regresar.

Están apuntalando y desescombrando los pisos superiores, pero tienen que revisarlo todo. La instalación de gas y las tuberías. Además, tienen que llevar a cabo una serie de demoliciones controladas. De momento los bomberos están recogiendo los enseres de los vecinos y se los están entregando a pie de calle. Hasta que todo este trabajo no termine, no se atreven a darles una fecha estimada. “Estoy en casa de una hija y los fines de semana me voy a casa de mi otra hija, soy una de las afortunadas”, ha dicho Isabel con optimismo.

Ahora viven todos juntos en familia: ella, su marido su hija, su yerno y sus nietos. Han tenido incluso que comprar un sofá cama para que los niños duerman allí. Desde el Ayuntamiento les piden paciencia. Isabel ya se resigna a esperar otro mes por lo menos.