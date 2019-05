Los vecinos del estadio Metropolitano, entre temerosos y contentos con la final de la Champions

A pocas horas de que comience la final de la Champions League, el ambiente frente a las puertas del Metropolitano ya se va notando festivo. Mientras en el interior están haciendo las pruebas de sonido, en el exterior del recinto la policía ya está colocando las primeras vallas para controlar el acceso. Además, mucha gente se ha acercado hasta aquí para ver los preparativos de esta final. También desde este viernes ya hay algunas calles cortadas en las que tampoco se puede aparcar.

Esto es un perjuicio para los vecinos que ven temerosos como llegan los primeros aficionados. “Yo me voy hoy y no vuelvo hasta el domingo y mi hijo que es adolescente esta tarde no sale ni de coña”, ha contado a COPE una vecina. “Si las aficiones se portan bien - aunque con los ingleses nunca se sabe - y hacen un buen partido, me parece muy bien”, ha opinado otro residente.

Para que no haya ningún problema hay mucha presencia policial, a caballo, a pie y en furgones. En cuanto a los bares, ya han colgado las bufandas de ambos equipos en los locales y han encargado tres o cuatro veces más comida y bebida. Las expectativas de negocio son buenas, aunque eso sí, esperan que ambas aficiones vengan a disfrutar sin peleas.