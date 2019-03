Los transportistas piden más plazo para renovar sus flotas de Madrid Central

El gremio de los transportistas encuentra muchas trabas para realizar su trabajo en Madrid Central. Sienten que son un sector olvidado y se enfrentan a un futuro incierto. Tienen que renovar flotas porque a partir del 31 de diciembre no van a poder entrar en esta zona los vehículos sin etiqueta y a partir de 2022 tampoco los que tengan etiqueta “La inversión será de más de 1.300 millones de euros, supone la renovación del 85% de la flota”, ha afirmado Jorge Somoza, director general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías de Madrid.

Se quejan de que no existen en el mercado camiones ni autobuses de la categoría CERO y que hay muy pocos modelos tipo ECO. Además, por parte del Ayuntamiento no hay ayudas. Cuentan con las ayudad del Gobierno Central y de la Comunidad de Madrid que ascienden a 4,7 euros por vehículo. El director general de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Madrid, Pepe Ferrer, ha explicado que la mayoría de los transportistas son “microcompañías, autónomos” que no pueden realizar “una inversión de 100.000 euros” sin la seguridad de que van a poder amortizar el vehículo.

El sector de transportistas pide dos cosas: 1 año más de plazo para cambiar sus vehículos sin etiqueta y tipo B y que no se implante ningún calendario de renovación de flotas hasta que no se garantice que los camiones que compran hoy, se pueden usar durante toda su vida útil. No quieren que en 2025, para cuando está previsto el Plan A de cero emisiones, les obliguen a comprar otros.