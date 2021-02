Los salones de boda, indignados con imágenes como las del fin de semana

Imágenes como las del fin de semana de una boda en la que no se respetaba la distancia de seguridad ni el uso de la mascarilla perjudican a un sector que ha perdido prácticamente toda su facturación por la cancelación de eventos. Lo cuenta a COPE Ricardo Osoro, propietario de una salón de bodas en Fuenlabrada cerrado desde el mes de octubre debido a la cancelación del ochenta por ciento de los eventos.

“En 2020 tuvimos sólo 25 bodas frente a las 130 del año anterior y en ninguna hubo ningún problema, todo el mundo viene muy concienciado de que hay que cumplir las normas”, cuenta a COPE. Por eso lamenta que lo que califica como “una excepción” se esté convirtiendo en noticia “en lugar de la necesidad de ayudas directas que tiene el sector, que es lo que más daño nos está haciendo”.

“Nos perjudica porque estamos intentando hacer las cosas bien y si luego una pandilla de desaprensivos no lo hace, nos hace daño a todos”, lamenta este hostelero que tiene previsto reabrir en el mes de abril “si la pandemia lo permite”. La gente “sigue con miedo a las celebraciones” por eso lamenta que se “ponga siempre el foco en la hostelería porque se cumplen las medidas y la gente que no lo hace es incívica”. Pero eso, dice, “lo hay en el metro, en los parques y sobre todo en los centros comerciales que es donde he visto las mayores aglomeraciones de gente”.

Como Ricardo, son muchos los salones de bodas indignados que aseguran que cumplen con el aforo al 50 por ciento, la distancia de seguridad y la obligatoriedad de la mascarilla en todo momento.