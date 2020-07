Los datos de infectados en Madrid abren un debate sobre los criterios que se están empleando para su registro

La Comunidad de Madrid presenta en las últimas semanas los mejores datos respecto a la evolución de la pandemia. Esta región fue una de las más castigadas en la fase más aguda de la pandemia y ahora presenta unos datos muy buenos en relación con otras comunidades autónomas como Cataluña y Aragón, donde el aumento de casos al día preocupa de manera notable a las autoridades políticas y también sanitarias.

Pero en los últimos días, existen varias miradas críticas que han puesto el punto de mira sobre la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ya que consideran que estos datos pueden estar alterados y que puede que se esté ocultando algún que otro detalle.

Si comparamos las cifras entre Madrid y Cataluña, el número de casos diagnosticados en las últimas dos semanas muestran una importante diferencia, presentando Cataluña una media ocho veces mayor que la diagnosticada en Madrid.

A pesar de ello, atendiendo a las tablas presentadas por el Ministerio de Sanidad, podemos observar que Madrid y Cataluña tendrían que presentar una situación parecida, ya que la región madrileña ha registrado según Sanidad más ingresos que Cataluña.

Uno de los puntos que puede explicar esta disconformidad en cuanto a los datos publicados por las distintas instituciones y en la que se apoyan los expertos puede ser que en Madrid se esté produciendo lo que se conoce como "transmisión comunitaria" del virus, que no está siendo detectada, provocando que el aumento de hospitalizaciones puede hacer referencia a casos que se produjeron en los últimos 15 días. Esta idea se apoya en el hecho de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está reportando demasiados casos aislados, ya que no están relacionados con brotes activos de la enfermedad, una de las principales preocupaciones a día de hoy entre las autoridades sanitarias. En este punto, el papel de los rastreadores sería fundamental para conocer de forma exacta el impacto del virus en la región.

Diferentes puntos de vista

En este sentido, el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Bonaventura Clotet, señaló hace unos días que la región madrileña estaría, supuestamente, ocultando datos, ya que no se produce una información continuada de la situación de los brotes: "Madrid no está diciendo la verdad", señaló en una entrevista para RAC-1.

"No sé cómo en Madrid no se dan cuenta de que lo que dicen no puede ser. Se han quedado muy cortos a la hora de dar valores de las personas infectadas. Las motivaciones no las quiero interpretar, para no entrar en conflictos". Según Clotet, "los test y pruebas habrían descubierto un elevado número de infectados, pero como en estos momentos el virus afecta a una población más joven y con menos riesgo de hospitalización no se está informado sobre estos casos".

Sobre estas palabras, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, aseguró el pasado lunes que el Gobierno regional no ha manipulado los datos nunca, y que los buenos resultados se deben a una mayor concienciación de la sociedad madrileña, una de las más castigadas por el coronavirus en nuestro país. Tras estas declaraciones, el líder de Ciudadanos en Madrid reconoció que los brotes que habían sido localizados en Madrid estaban controlados y que también se había marcado un perímetro con las personas que habían estado en contacto con los infectados.

El presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, ha atendido la llamada de COPE.es para explicar las claves que pueden estar detrás de que Madrid presente unas cifras tan positivas respecto al número de infectados: "Creo que hay varios factores de confusión. Ahora mismo en Madrid hay mayor capacidad de hacer pruebas de coronavirus. Se hacen muchas más que antes y la mayoría son negativos. Los positivos, al ampliar los criterios, son muchas veces casos más leves y asociados a los jóvenes, cuya necesidad de hospitalización es mucho menor".

En este sentido, el Dr. Sánchez ha señalado que se deben analizar los datos en términos absolutos: "A pesar de todo y aunque se produzcan pequeños brotes, en términos absolutos el número de personas que aparecen como infectados es relativamente bajo en proporción a toda la comunidad. Si lo extrapolamos a lo que veíamos antes, durante el estado de alarma, eran varias centenas de casos en una misma semana. Lo importante es ver que en términos absolutos el ingreso hospitalario es mucho menor y la tasa de fallecimientos e ingresado en UCI también. Por lo que puede que se produce un foco concreto un día en un punto determinado y el porcentaje de positivos en una semana se multiplique si lo relacionamos con toda la comunidad autónoma".

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, se ha mostrado "preocupado" por la ausencia de datos de la pandemia y ha insistido en reponer los servicios de Atención Primaria que estaban establecidos antes de la crisis y es "uno de los primeros pasos importantísimos, junto a rastreadores, para garantizar la salud de madrileños".

Cepeda ha señalado que "corren tiempos complejos donde los ciudadanos quieren ver que la pandemia, que ha afectado a Madrid desde lo social, sanitario y económico, quiere ver que los políticos sirven para algo".

Problema con los rastreadores

A principios de este mes de julio, el Observatorio Madrileño de Salud denunció que de las 10.000 renovaciones de contratos sanitarios como refuerzo para cubrir la pandemia, y que se acordaron en la Mesa Sectorial de Sanidad el 13 de mayo, todavía no se formalizaron 3.665. En este sentido, también se denunció que de los 400 rastreadores que están comprometidos para su contratación solo se hicieron efectivos 16 contratos.

El papel de la sociedad madrileña

Los buenos datos que presenta la Comunidad de Madrid pueden ser en parte por la concienciación y la responsabilidad que ha presentado la región madrileña en las últimas semanas. Es habitual ver por las calles de Madrid a gente con mascarilla, aunque respeten las distancia de seguridad, y también tomando todas las medidas de precaución posibles. En este sentido. Las grandes poblaciones de Madrid ha sufrido lo que se puede denominar 'despoblación vacacional', ya que muchos han decidido abandonar Madrid durante esta temporada estival, marchándose a otras zonas con menor núcleo de población a otras regiones de nuestro país.