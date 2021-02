Los conductores de Uber y Cabify tendrán que pasar un examen similar al de los taxistas para poder trabajar

La modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad habilita a las VTC a seguir realizando transporte urbano más allá de septiembre de 2022, y no solo interurbano como establece el decreto del Ministerio de Transportes. Además quiere garantizar la convivencia con el sector del taxi con tres objetivos que ha detallado el consejero de Transportes de la Comunidad, Ángel Garrido: “regular el transporte del VTC como servicio discrecional, profesionalizar el sector y actualizar el régimen sancionador”.

Para ello, los nuevos conductores deberán pasar un examen de cien preguntas tipo test, similar al del sector del taxi, que evaluará cuestiones sobre seguridad vial, primeros auxilios, conducción eficiente o conocimiento de Madrid, entre otras. Y habrá un módulo de inglés optativo. También deberán disponer del permiso de conducir clase B o superior con al menos un año de antigüedad

La nueva regulación no fija ningún periodo mínimo de precontratación y endurecerá las sanciones en caso de que los vehículos permanezcan estacionados para captar viajeros que no hayan precontratado el servicio previamente. No podrán aparcar en lugares como aeropuertos, estaciones de ferrocarril o autobús, hoteles, hospitales y centros comerciales o a más de cien metros de espacios donde se desarrollen eventos con gran concentración de personas.

El objetivo, ha dicho el consejero de Transportes, “es garantizar la convivencia de las VTC con el sector del Taxi”.

Buena noticia para las VTC

La propuesta de regulación es una “buena noticia” para las VTC. Lo ha dicho a COPE, Eduardo Martín, presidente de Honor de Unauto, asociación que aglutina el 80 por ciento de las 8.300 licencias de VTC que hay en Madrid.

Martín asegura que de esta manera “el usuario se garantiza que podrá seguir utilizando las VTC más allá de 2022, no puede recoger en la calle ni realizar paradas pero es bueno que convivan las VTC con los taxis”. Asegura que la propuesta “responde a los que pedíamos en cuanto al servicio discrecional y cuestiones como los exámenes están bien porque es adecuado que los conductores tengan una formación siempre que se sigan criterios lógicos”.

El taxi, en contra

Para el sector del taxi, sin embargo, la propuesta de regulación es “una aberración”, en palabras del presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, que lamenta que se quiera regular un servicio que “basa su fondo de negocio en la infracción”.

Asegura que estarán en contra de “cualquier norma que no entre a valorar el número de autorizaciones”. “Si no se regula la precontratación, se le está dando rienda suelta a que actúen como si fuera un taxi, y eso no entra dentro de la posibilidad de la regulación de las VTC”, denuncia.

Desde el sector del taxi ya avanzan que utilizarán “todos los medios legales para impedir este atropello al taxi”. Por eso, anuncian que presentarán alegaciones a la propuesta de regulación del sector de las VTC que ha presentado la Consejería de Transportes de la Comunidad.